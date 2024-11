Polen gibt Milliarden für neue Befestigungen an der Ost-Grenze aus. Laut ukrainischem Militär hat Russland bei Kursk schwere Verluste erlitten. Alle Informationen im Newsblog.

Polen baut Verteidigung an Grenze zu Russland aus

7 Uhr: Polen hat mit dem Bau von verstärkten Befestigungen an der Grenze zu Russland begonnen. Dies gab Ministerpräsident Donald Tusk auf der Plattform X bekannt. Das Verteidigungsprojekt, bekannt als "Schutzschild Ost", soll Polens Ostgrenze umfassend sichern und schließt die Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad ein. Das Vorhaben gilt als eine der größten Sicherheitsinvestitionen in der Geschichte des Landes. Der polnische Staat plant Ausgaben von rund 2,3 Milliarden Euro bis zur geplanten Fertigstellung im Jahr 2028.

Im Mai, bei der Vorstellung des Projekts, erklärte Tusk, Polen müsse "den Feind abschrecken" und solle potenzielle Angreifer mit der klaren Botschaft "Haltet euch von Polen fern!" warnen. Insgesamt plant Polen, 700 Kilometer Grenze zu sichern, 400 Kilometer davon zu Belarus, das eng mit Russland verbündet ist.

Der "Schutzschild Ost" umfasst eine Reihe von Maßnahmen: Zu den physischen Hindernissen gehören Panzersperren und Bunker. Moderne Überwachungstechnologien, gestützt auf Künstliche Intelligenz, umfassen unter anderem Bilder- und Signalaufklärung sowie akustische Sensoren zur frühzeitigen Bedrohungserkennung. Ergänzt wird das System durch elektronische Kampftechnologien und Anti-Drohnen-Abwehr, die speziell auf Luftbedrohungen ausgelegt sind. Um die Verteidigungsinfrastruktur weiter zu stärken, plant Polen zudem Operationszentren für Datenanalysen und eine bessere Integration von Überwachungsdaten und Waffensystemen.

Europapolitiker fordert "Plan B" für die Ukraine

1.30 Uhr: Im Vorfeld der Wahlen in den USA ruft der Chef der EVP, Manfred Weber, Europäer und Europäerinnen zu einer stärkeren Unterstützung der Ukraine auf. "Ich vertraue darauf, dass die USA auch unter einem Präsidenten Trump weiter zur Ukraine stehen. Aber wir müssen einen Plan B für die Verteidigung der Ukraine in der Schublade haben", sagte Weber den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Samstag einem Vorabbericht zufolge.

Die Ukraine müsse notfalls bei ihrem Verteidigungskampf stärker unterstützt werden und dazu gehörten auch Waffensysteme wie die Taurus-Marschflugkörper, so Weber. "Wenn die Ukraine fällt, rückt der Krieg näher an Deutschland heran. Deswegen müssen wir die Ukraine bestmöglich unterstützen", sagte er den Zeitungen. Europa sei in der Lage, die Ukraine so zu ertüchtigen, dass sie den Krieg gewinne.

1 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert von den Verbündeten der Ukraine Maßnahmen gegen die Präsenz nordkoreanischer Truppen in Russland. In einem auf Telegram geposteten Video sagte der Präsident, Nordkorea habe Fortschritte bei seinen militärischen Fähigkeiten, der Entwicklung von Raketen und der Waffenproduktion gemacht. "Tausende von Soldaten aus Nordkorea befinden sich in der Nähe der ukrainischen Grenze. Die Ukrainer werden gezwungen sein, sich gegen sie zu verteidigen. Und die Welt wird wieder zusehen", so Selenskyj.

Die Ukraine habe jeden Ort ausfindig gemacht, an dem nordkoreanische Soldaten in Russland stationiert seien. Aber Kiews westliche Verbündete hätten nicht die nötigen Langstreckenwaffen geliefert, um sie anzugreifen, fügte er hinzu. Jeder, der wirklich wolle, dass sich der Krieg nicht ausweite, dürfe nicht nur zusehen, sondern müsse handeln, so der Präsident.

Freitag, 1. November

Auf Wunsch Putins? China sanktioniert US-Drohnenfirma