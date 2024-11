Laut ukrainischem Militär hat Russland bei Kursk schwere Verluste erlitten. Die Ukraine greift wohl die Energieinfrastruktur Russlands an. Alle Informationen im Newsblog.

Europapolitiker fordert "Plan B" für die Ukraine

1.30 Uhr: Im Vorfeld der Wahlen in den USA ruft der Chef der EVP, Manfred Weber, Europäer und Europäerinnen zu einer stärkeren Unterstützung der Ukraine auf. "Ich vertraue darauf, dass die USA auch unter einem Präsidenten Trump weiter zur Ukraine stehen. Aber wir müssen einen Plan B für die Verteidigung der Ukraine in der Schublade haben", sagte Weber den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Samstag einem Vorabbericht zufolge.

Die Ukraine müsse notfalls bei ihrem Verteidigungskampf stärker unterstützt werden und dazu gehörten auch Waffensysteme wie die Taurus-Marschflugkörper, so Weber. "Wenn die Ukraine fällt, rückt der Krieg näher an Deutschland heran. Deswegen müssen wir die Ukraine bestmöglich unterstützen", sagte er den Zeitungen. Europa sei in der Lage, die Ukraine so zu ertüchtigen, dass sie den Krieg gewinne.

1 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert von den Verbündeten der Ukraine Maßnahmen gegen die Präsenz nordkoreanischer Truppen in Russland. In einem auf Telegram geposteten Video sagte der Präsident, Nordkorea habe Fortschritte bei seinen militärischen Fähigkeiten, der Entwicklung von Raketen und der Waffenproduktion gemacht. "Tausende von Soldaten aus Nordkorea befinden sich in der Nähe der ukrainischen Grenze. Die Ukrainer werden gezwungen sein, sich gegen sie zu verteidigen. Und die Welt wird wieder zusehen", so Selenskyj.

Die Ukraine habe jeden Ort ausfindig gemacht, an dem nordkoreanische Soldaten in Russland stationiert seien. Aber Kiews westliche Verbündete hätten nicht die nötigen Langstreckenwaffen geliefert, um sie anzugreifen, fügte er hinzu. Jeder, der wirklich wolle, dass sich der Krieg nicht ausweite, dürfe nicht nur zusehen, sondern müsse handeln, so der Präsident.

Freitag, 1. November

Auf Wunsch Putins? China sanktioniert US-Drohnenfirma

21.24 Uhr: Für die ukrainische Armee spielen die Drohnen des US-Herstellers Skydio eine wichtige Rolle. Doch jetzt erhält die Firma keine Batterien mehr aus China. Mehr zu den Gründen lesen Sie hier.

Polizei: Ein Toter und 30 Verletzte bei russischem Angriff auf Wache in Charkiw

19.48 Uhr: Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Kommissariat in Charkiw im Nordosten der Ukraine ist nach Angaben der Polizei ein Beamter getötet worden. 30 weitere Menschen seien bei dem Angriff mit zwei Raketen verletzt worden, teilt die ukrainische Nationalpolizei am Freitag mit. 26 der Verletzten bei dem Angriff im Zentrum von Charkiw seien Polizisten, erklärt der Chef der nationalen Polizei im Onlinedienst Facebook. Bei den vier weiteren Verletzten handele es sich um Zivilisten. Der Polizeichef veröffentlicht auf Facebook Bilder, die einen großen Krater neben Trümmerhaufen zeigen. Auf einem Bild ist ein Polizist mit einem Kopfverband und Blut im Gesicht zu sehen.

USA geben weitere 425 Millionen Dollar an Militärhilfe für Ukraine

19.24 Uhr: Die USA unterstützen die Ukraine mit weiterer Militärhilfe in Höhe von 425 Millionen Dollar (392 Millionen Euro). Das Verteidigungsministerium in Washington teilte am Freitag mit, das Geld werde der Ukraine im Krieg gegen Russland helfen, den dringendsten militärischen Bedarf zu decken, darunter Abfangraketen für die Luftabwehr, Munition für Raketensysteme und Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge und Panzerabwehrwaffen.

Zum Paket gehörten überdies Luft-Boden-Munition, medizinische Ausrüstung, Sprengmunition und Ersatzteile. Die USA arbeiteten weiter daran, den Bedarf der Ukraine auf dem Schlachtfeld zu decken "und sich gegen die russische Aggression zu verteidigen", hieß es in der Erklärung des Pentagon. Die USA sind der größte finanzielle und militärische Unterstützer der Ukraine in ihrem Verteidigungskrieg gegen Russland.

Russland verurteilt Männer wegen angeblicher Agententätigkeit