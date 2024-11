20.01 Uhr: Russische Soldaten haben laut einem Bericht der "Bild" unwissentlich Hundefleisch gegessen, das in Konserven nordkoranischer Herkunft enthalten war. Diese sind wohl mit Kim Jong Uns Truppen ins Land gekommen. Ein pro-ukrainischer Telegram-Kanal verbreitet Videos, auf denen russische Soldaten mit den Dosen hantieren, auf denen in Koreanisch "Nureongi-Hundefleisch" steht. "Nureongi" ist eine Hunderasse, die in Korea speziell für den Verzehr gezüchtet wird. Auf der Rückseite der Konserven steht: "Produkt ausschließlich für die Armee der Demokratischen Volksrepublik Korea".

Hundefleisch hat eine lange Tradition in Korea, doch gegen die Praxis wurde zunehmend Kritik laut. Südkorea hat jüngst ein Gesetz beschlossen, das die Zucht, Schlachtung und den Verkauf von Hunden zum Zweck des menschlichen Verzehrs verbietet. Bis zur Vollstreckung ist jedoch eine dreijährige Übergangszeit vorgesehen. In Nordkorea dagegen wird der Verzehr aktiv gefördert und ermöglicht eine proteinreiche Ernährung – trotz der Nahrungsmittelknappheit im Land.

Baerbock muss wegen Luftalarm in Schutzraum

19.30 Uhr: Annalena Baerbock muss bei ihrem achten Ukraine-Besuch wegen Luftalarm Schutz in einem Bunker suchen. Im historischen Zentrum der Stadt Tschernihiw ließ sich Baerbock ein zu Beginn der Invasion bei einem Raketenangriff zerstörtes Jugendzentrum zeigen. Bei dem Besuch eines Projekts des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR in der Stadt schlug dann der Alarm los. Schon in der Nacht zum Dienstag gab es in Kiew während des Baerbock-Besuches stundenlangen Alarm wegen russischer Drohnen.