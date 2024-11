Britischer Ex-Verteidigungsminister über Scholz: "Kein Urteilsvermögen"

Wallace kritisierte zudem, dass Scholz "dachte, die Bereitstellung tödlicher Waffen würde eine Eskalation bedeuten". Wallace attestierte dem Kanzler "kein Urteilsvermögen und kein Verständnis dafür, wie Abschreckung funktioniert". Scholz sei das schwache Glied in Deutschlands Kette.

Ben Wallace gehört den konservativen Tories an. Er war von 2019 an britischer Verteidigungsminister, zunächst unter Boris Johnson und zuletzt unter Rishi Sunak.

Russische Filmfirma liefert Studio-Panzer an Kreml

8.04 Uhr: Das staatliche russische Filmstudio Mosfilm hat sich an das Verteidigungsministerium gewandt, um Militärfahrzeuge aus seinem Fundus für den Krieg in der Ukraine bereitzustellen. Laut Studiodirektor Karen Schachnasarow, der sich bei einem Treffen mit Russlands Präsident Putin äußerte, wurden insgesamt 28 T-55-Panzer, acht PT-76-Panzer, sechs Infanterie-Kampffahrzeuge und acht Traktoren an die russischen Streitkräfte übergeben.