Putin kürzt verwundeten Soldaten das Geld. In einer russischen Drohne hat die Ukraine deutsche Bauteile gefunden. Alle Informationen im Newsblog.

22.30 Uhr: Der russische Machthaber Wladimir Putin hat beschlossen, seinen verwundeten Soldaten das Geld zu kürzen. Aus einem am Mittwoch veröffentlichten Dekret geht hervor, dass die Kompensation für leichte Verletzungen erheblich reduziert wird. Bislang bekamen Soldaten, wenn sie im Krieg verletzt wurden, etwa 30.000 Euro. Doch jetzt soll dieser Betrag nur noch an solche Soldaten ausgezahlt werden, die wegen der Schwere der Verletzungen als "gesicherter Verlust" angesehen werden. Wer in Zukunft eine leichte Verletzung im Krieg erleidet, soll nur noch etwa 1.000 Euro erhalten, berichtet die unabhängige russische Nachrichtenseite Meduza.