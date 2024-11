Kopiert News folgen

Selenskyj will den Krieg zeitnah diplomatisch beenden. Russland stoppt Gaslieferungen nach Österreich. Alle Informationen im Newsblog.

Selenskyj: Krieg nächstes Jahr diplomatisch beenden

9.23 Uhr: Die Ukraine muss nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj alles ihr Mögliche unternehmen, um den Krieg mit Russland im kommenden Jahr auf diplomatische Weise zu beenden. Russlands Präsident Wladimir Putin sei nicht an einer Einigung interessiert, sagte Selenskyj. Die Lage im Kriegsgebiet im Osten der Ukraine sei schwierig, Russland komme voran.

EU besorgt wegen russischer Drohnen aus China

8.45 Uhr: Die EU zeigt sich alarmiert, da eine chinesische Fabrik offenbar massenhaft Militärdrohnen für Russland produziert. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell habe die Mitgliedstaaten in den vergangenen Tagen über Erkenntnisse der Geheimdienste informiert. Mehr dazu lesen Sie hier.

Opfer in Russlands Armee haben immer höheres Alter

Die Verluste von Russlands Armee im Ukraine-Krieg sind zuletzt deutlich gestiegen. Zudem waren die Gestorbenen deutlich älter als die Opfer zu Beginn des Krieges. Lesen Sie hier mehr dazu.

3.20 Uhr: Noch vor der vorgezogenen Bundestagswahl will FDP-Fraktionschef Christian Dürr womöglich einen Antrag über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine im Bundestag zur Abstimmung stellen. "Das wäre eine Möglichkeit. Und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn ich mir die Aussagen von Union und Grünen anschaue, dass so ein Antrag Erfolg haben könnte", sagte Dürr der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) von Samstag. "Wenn die Situation in der Ukraine dramatisch ist, dann braucht es ja nicht in erster Linie Geld", fuhr er fort.

In der Ampelkoalition gab es unterschiedliche Auffassungen zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Während Kanzler Scholz und überwiegend auch seine SPD diese strikt ablehnen, sind Teile der Grünen dafür, ebenso der FDP.

Ende des Krieges: Selenskyj setzt bei Kriegsende auf Trump

22.55 Uhr: Mit Donald Trump als neuem US-Präsidenten wird der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "früher" enden. "Es ist sicher, dass der Krieg mit der Politik des Teams, das jetzt das Weiße Haus führen wird, früher enden wird", sagte Selenskyj am Freitag in einem Interview mit der öffentlich-rechtlichen ukrainischen Medienanstalt Suspilne. "Das ist ihr Ansatz, ihr Versprechen an ihre Bürger."

Selenskyj hatte dem Republikaner Donald Trump nach eigenen Angaben bei einem "ausgezeichneten" Telefonat zu dessen "historischem Erdrutschsieg" bei der US-Präsidentschaftswahl gratuliert. "Wir haben vereinbart, einen engen Dialog beizubehalten und unsere Zusammenarbeit voranzutreiben", erklärte der ukrainische Staatschef nach Trumps Wahlsieg. "Eine starke und unerschütterliche Führungsrolle der USA ist für die Welt und für einen gerechten Frieden unerlässlich", fuhr Selenskyj fort.

Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, die Unterstützung für Kiew im Abwehrkrieg gegen Russland massiv zu kürzen. Die USA sind derzeit der größte finanzielle und militärische Unterstützer Kiews. Unter den künftigen Ministern sind viele Politiker, die diese Hilfen für die Ukraine scharf kritisieren.

Nehammer: "Wir lassen uns nicht erpressen"

20.30 Uhr: Der österreichische Kanzler Karl Nehammer hat sich in Wien zu dem Stopp russischer Gaslieferungen an Österreich geäußert. "Wir lassen uns nicht erpressen und nicht in die Knie zwingen", sagte der konservative Regierungschef. Auslöser der Gas-Eskalation war laut Nehammer, dass immer wieder Lieferzusagen nicht erfüllt worden waren. Damit habe Moskau Österreich im Zuge des Ukraine-Krieges wegen EU-Sanktionen gegen Russland unter Druck setzen wollen.

Österreich gehört in der EU neben Ungarn und der Slowakei zu den wenigen Ländern, die auch 2024 Gas von Russland bekommen. In Österreich lag der russische Gas-Anteil dieses Jahr durchschnittlich bei 80 Prozent. "Niemand muss in Österreich frieren. Die Wohnungen können geheizt werden", sagte Nehammer. Der Lieferstopp sollte zu keinen Preiserhöhungen führen, meinte der Kanzler. Es seien ausreichend Reserven vorhanden, und Österreichs Gasverbrauch sei nicht marktrelevant für Europa, argumentierte er.

