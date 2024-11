Moskaus Gas-Lieferstopp nach Österreich kaum umgesetzt

14.56 Uhr: In Österreich kommt entgegen den Erwartungen und anderslautender Erklärungen weiterhin Gas aus Russland an. Die Gasmenge habe sich in der vergangenen Woche nur leicht verringert, sagte ein Sprecher des Netzbetreibers Gas Connect in Wien. Vor einer Woche hatte der österreichische Energiekonzern OMV mitgeteilt, dass die russische Gazprom ihre Lieferung an das Unternehmen wegen eines Rechtsstreits einstellen werde. Erst am Donnerstag hatte die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau diesen Lieferstopp gerechtfertigt.