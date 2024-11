Ukraine: Russen erschießen Kriegsgefangene

20.05 Uhr: Die Ukraine hat der russischen Armee erneut Kriegsverbrechen vorgeworfen. Im südukrainischen Gebiet Saporischschja sollen bei der Ortschaft Nowodariwka fünf von sechs ukrainischen Soldaten nach ihrer Gefangennahme erschossen worden sein, teilte die Staatsanwaltschaft in Kiew mit.

Der Vorfall habe sich bereits am Sonntag zugetragen. Es seien Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen und Mordes eingeleitet worden.

Putin droht dem Westen wegen Waffenlieferungen

16.34 Uhr: Russlands Präsident Wladimir hat erneut eine Drohung in Richtung der Ukraine ausgesprochen. Diesmal geht es um eine mögliche Lieferung von Atomwaffen an das von Russland attackierte Land – obwohl nicht mal zur Diskussion steht, die Ukraine nuklear aufzurüsten.

Vor Journalisten sagte Putin: "Russland wird nicht gestatten, dass Atomwaffen in der Ukraine auftauchen." Sollte die Ukraine den Aufstieg zur Atommacht anstreben, "wird Russland alle verfügbaren Mittel zur Zerstörung einsetzen".

Ukraine plant eine neue Gegenoffensive

11.40 Uhr: Die Ukraine plant derzeit eine erneute Gegenoffensive, die dem Kommandeur der ukrainischen Streitkräfte, Oleksandr Syrskyj, zufolge der einzige "Weg zum Sieg" sei. Dies verkündete er kürzlich vor einer kleinen Gruppe an Militärbloggern. "Ein Sieg ist unmöglich, wenn die Streitkräfte nur in der Verteidigung agieren", zitiert der ukrainische Journalist Kirill Sazonov den Militär in einem Beitrag auf Telegram.