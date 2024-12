Kopiert News folgen

In Deutschland gewinnt die Debatte über einen Frieden in der Ukraine an Fahrt, sogar über deutsche Friedenstruppen wird gestritten. Während der Westen diskutiert, bereitet Wladimir Putin einen noch längeren Krieg vor.

Es muss ein unvorstellbarer Schrecken für viele junge Russinnen und Russen gewesen sein. Sie wollten am Wochenende in einem Moskauer Nachtclub mit Freunden Spaß haben, trinken und tanzen. Doch plötzlich verstummte die Musik, die Polizei stürmte herein, alle Gäste mussten auf die Knie.

Videoaufnahmen zeigen, wie Sicherheitskräfte einige von ihnen anschreien. Die Behörden durchsuchten an diesem Abend insgesamt drei Diskotheken nach jungen Männern und sollen einige direkt in russische Rekrutierungsbüros gebracht haben.

Die Männer hatten einen Clubabend geplant, nun landen sie vielleicht im Krieg in der Ukraine oder in der russischen Provinz Kursk.

Eigentlich war es lange das Ziel des Kremls, den Krieg aus Moskau fernzuhalten. Denn in der russischen Hauptstadt lebt die Machtelite, die Geld und Einfluss hat. Sollte Russland die Söhne dieser Familien nun für den Kriegsdienst einziehen, wäre das ein Risiko für Putin.

Dass Kremlchef Wladimir Putin nun auch in der russischen Hauptstadt mit Gewalt rekrutieren lässt, ist ein Zeichen dafür, wie angespannt die Personallage in der russischen Armee ist. Dem russischen Präsidenten geht langsam sein Kanonenfutter aus, nach vielen Kriegsmonaten, in denen laut Nato-Angaben täglich mehr als 1.000 russische Soldaten verletzt oder getötet wurden.

Die Razzien in den Moskauer Clubs sind nur ein Indiz dafür, dass die russische Führung nicht mit einem schnellen Ende des Krieges rechnet. Doch während der Kreml sich auf einen noch längeren Konflikt in der Ukraine vorbereitet, wird in westlichen Ländern über Waffenstillstände und mögliche Friedenstruppen debattiert. Dabei machte Putin erneut kein Geheimnis daraus, dass er aktuell keinen Frieden möchte.

Die Debatte über mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine ist nicht neu. Schon lange wird über eine mögliche Nato-Mitgliedschaft oder über Friedenstruppen diskutiert, die nach einem möglichen Verhandlungserfolg zwischen Kiew und Moskau den Frieden sichern könnten.

Eines liegt auf der Hand: Ein Friedensschluss in der Ukraine sollte aus ukrainischer und westlicher Perspektive in jedem Fall beinhalten, dass Russland nicht in ein paar Jahren erneut angreifen kann, um sich weitere ukrainische Gebiete zu sichern.

Wie Putin von weiteren Angriffen abgehalten werden soll, wird im Westen seit dem Jahr 2022 diskutiert. Der französische Präsident Emmanuel Macron brachte Anfang 2024 Friedenstruppen aus Nato-Staaten ins Gespräch. Auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wollte beim Treffen der Nato-Außenminister am Mittwoch in Brüssel eine internationale Präsenz zur Absicherung eines Waffenstillstands nicht ausschließen. Auf die Frage nach einer möglichen Rolle Deutschlands sagte sie, man werde natürlich alles, was dem Frieden in der Zukunft diene, "von deutscher Seite mit allen Kräften unterstützen".

Spannend ist diese Aussage vor allem deshalb, weil Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) deutsche Soldaten in der Ukraine ausgeschlossen hatte. "Um es klipp und klar zu sagen: Als deutscher Bundeskanzler werde ich keine Soldaten unserer Bundeswehr in die Ukraine entsenden", erklärte er in einer Videobotschaft im Februar 2024. "Das gilt. Darauf können sich unsere Soldatinnen und Soldaten verlassen. Und darauf können Sie sich verlassen." Und auch am Mittwoch im Bundestag widersprach er seiner Außenministerin vehement: Es sei "ganz unangemessen", jetzt darüber zu spekulieren, was genau nach dem Ende des Krieges passiere.

Somit stellt sich also eine Frage: Sind die Debatten über deutsche Friedenstruppen lediglich spekulativ oder weitsichtig, mit Blick auf eine Zeit nach dem Krieg?