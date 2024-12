Putin schickt Kims Soldaten in den Tod

Kopfschuss in Dietingen: Teenager in Haft

Bevor Donald Trump im Januar US-Präsident wird, möchte Kremlchef Wladimir Putin in der Ukraine militärische Tatsachen schaffen. Dafür greift Russland auf noch brutalere Taktiken zurück – auch mit Blick auf die eigenen Soldaten.

Wladimir Putin hat in der Vergangenheit oft gezeigt, dass er stets versucht, die Schwäche seiner Gegner für seine Zwecke zu nutzen. Neuwahlen in Deutschland, Regierungskrise in Frankreich, das bange Warten auf die Amtseinführung von Donald Trump in den USA. Führende westliche Staaten sind aktuell sehr mit innenpolitischen Problemen beschäftigt, und der Kremlchef möchte eben diese Schwächephase nutzen, um möglichst große Teile der Ukraine zu erobern.

Und tatsächlich: Die russische Armee ist seit Monaten auf dem Vormarsch. Aber für diese militärischen Erfolge zahlt der Kreml einen hohen Preis – vor allem mit Menschenleben.

Auch Russland verfügt über immer weniger schweres militärisches Gerät, über weniger Panzer und Truppentransporter. Die aktuellen Raumgewinne im Ukraine-Krieg erreicht Moskau besonders mit dem massiven Einsatz von Drohnen und Gleitbomben. Insbesondere lässt die russische Armee ihre Infanterie auf feindliche Stellungen zustürmen – ohne Rücksicht auf eigene Verluste.

Putins aktuelle Kriegstaktik folgt einer brutalen Logik: Selbst, wenn bei einem Angriff auf eine ukrainische Stellung nur 20 Prozent der russischen Angreifer überleben, ist die Stellung am Ende eingenommen. Dafür opferte der Kremlchef in den vergangenen Tagen in der südrussischen Region Kursk vor allem Soldaten aus Nordkorea. Und das in einem Ausmaß, wie es seit Kriegsbeginn in der Form nicht beobachtet wurde.

Nordkoreanische Soldaten stürmten in großen Gruppen und ohne Deckung auf ukrainische Stellungen zu, wie Videos zeigen. Sie wurden dabei durch ukrainische Drohnen, Artillerie und durch Maschinengewehrfeuer stark dezimiert. Auf den Videos von ukrainischen Überwachungsdrohnen war zu sehen, wie viele Angreifer bewegungslos am Boden liegenblieben.

Putin schickt also die Soldaten des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un in den Tod. Schon zuvor gab es immer wieder Berichte, dass der Kreml seine eigenen Soldaten verheizt. Vor allem die Wagner-Söldner sollen viele ehemalige Häftlinge als Kanonenfutter benutzt haben.

Doch das von Russland befohlene Himmelfahrtskommando für die Nordkoreaner in Kursk könnte das noch übertreffen. Bevor Trump am 20. Januar ins Weiße Haus einzieht, setzt Putin also alles auf eine Karte.

Putin will schnelle militärische Erfolge

Denn auch die russische Führung hält den kommenden US-Präsidenten für unberechenbar. Deshalb zeigt Putin zwar bislang keine Verhandlungsbereitschaft. Aber er ist sich bewusst, dass die Amerikaner über die militärischen Fähigkeiten verfügen, um Russland und die Ukraine an den Verhandlungstisch zu zwingen.

Daher geht es auch für Russland aktuell darum, sich auf dieses Szenario zumindest vorzubereiten.

Moskau möchte indes seine Verhandlungsposition verbessern, indem es weitere Teile der Ukraine annektiert und das eigene Staatsgebiet in Kursk zurückerobert. Immerhin könnte die künftige US-Administration darauf drängen, dass die Front an ihren aktuellen Verläufen eingefroren wird. Dann könnte die ukrainische Regierung die eroberten Gebiete in Kursk eventuell gegen von Russland erobertes Territorium in der Ostukraine eintauschen – und das möchte Putin um jeden Preis verhindern. Dafür setzt der Kremlchef auch auf die Soldaten aus Nordkorea.