Putin reagiert auf Trump-Vorschläge zu Frieden

0.55 Uhr: Der russische Machthaber Wladimir Putin hat sich zu Vorschlägen vom Donald Trump geäußert, was mögliche Bedingungen für Friedensverhandlungen mit der Ukraine angeht. Der designierte Präsident hatte unter anderem vorgeschlagen, den Konflikt einzufrieren und die Nato-Mitgliedschaft der Urkaine zu verschiebenn. Auf Reporter-Anfragen während einer Pressekonferenz sagte Putin: "Wie man so sagt: von den Lippen in Gottes Ohr. Wir arbeiten an einem Ende des Konflikts".

Putin sagte aber auch, er kenne keine Details über die derzeitigen Überlegungen im Trump-Team zu einer Verschiebung der Nato-Mitgliedschaft. Zu einem ähnlichen Vorschlag Joe Bidens habe er bereits 2021 Stellung genommen. "Welchen Unterschied macht es für uns, ob dies heute, morgen oder in 10 Jahren geschieht?" Putin sagte weiter, er sei sich unsicher, wie sich die Lage weiterentwickelt und welche Vorgaben Trump seinem Team macht. "Das wird die Zeit zeigen", sagte er.

Samstag, 28. Dezember

Russischer Gazprom-Konzern stellt Belieferung Moldaus ein

20.14 Uhr: Der russische Gaskonzern Gazprom will ab Jahresbeginn "bis auf Weiteres" kein Erdgas mehr nach Moldau liefern - wegen angeblicher Schulden des kleinen Staats in Südosteuropa. "Moldovagaz kommt seinen Zahlungsverpflichtungen im Rahmen des bestehenden Vertrages regelmäßig nicht nach, was einen wesentlichen Verstoß gegen die Vertragsbedingungen darstellt", teilte das in St. Petersburg ansässige Unternehmen mit. Die moldauische Regierung hatte zurückgewiesen, dass es Schulden von 790 Millionen US-Dollar gebe.

"Wir erkennen keine sogenannten Schulden an, die durch eine internationale Prüfung für ungültig erklärt wurden", sagte Moldaus Ministerpräsident Dorin Recean. Er verurteilte gleichzeitig diese "repressive Taktik" der russischen Seite. Moldau widersetze sich entschlossen dem politischen Druck und der Manipulation aus Moskau.

In der Republik Moldau, die im Westen an Rumänien grenzt, war bereits vor Kurzem der Notstand ausgerufen worden – allerdings wegen des drohenden Transitstopps für russisches Gas durch die Ukraine. Das Parlament votierte für den Antrag der Regierung Recean. Hintergrund war die Ankündigung der Ukraine, mit dem Auslaufen der Transitverträge ab dem 1. Januar kein Erdgas des Kriegsgegners Russland mehr durchzuleiten.

Britisches Ministerium: Russland setzt auf größere Angriffe

17.16 Uhr: Nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums setzt Russland bei seinen Raketen- und Drohnenangriffen auf die Ukraine auf eine veränderte Taktik. Russland habe sich höchstwahrscheinlich entschieden, seit August 2024 zwischen den Angriffen mehr Zeit vergehen zu lassen, um Bestände aufzubauen, schrieben die Briten auf der Plattform X. Moskau setze eher auf seltenere, größere Angriffswellen statt auf häufigere, kleinere Angriffe.

Das Ministerium in London blickte in seiner Analyse auf eine Angriffswelle Mitte Dezember. Russland hatte in der Nacht vom 12. auf 13. Dezember einen der massivsten Angriffe aus der Luft auf die Ukraine geführt. Nach Angaben aus London wurden insgesamt etwa 90 Raketen und 180 Kampfdrohnen abgefeuert. Mit dieser Menge an Waffen bei einem Angriff soll die ukrainische Flugabwehr überlastet werden.

Russland will Mordkomplott aufgedeckt haben

7.59 Uhr: Der russische Geheimdienst FSB hat einem Agenturbericht zufolge einen Komplott zur Ermordung eines hochrangigen russischen Offiziers und eines Kriegsbloggers vereitelt. Die Pläne seien auf den ukrainischen Geheimdienst zurückzuführen, berichtet die russische Nachrichtenagentur Interfax.

Melnyk will jährlich 20 Milliarden von Deutschland

6.31 Uhr: Der designierte ukrainische UN-Botschafter Andrij Melnyk fordert von Deutschland deutlich mehr Geld. Die bisher geleistete Hilfe sei zwar "eine beachtliche milliardenschwere Summe", sagte Melnyk der "Berliner Morgenpost", Deutschland habe "im Vergleich zum Beginn des Krieges einen Riesensprung" gemacht. Aber: Diese Hilfe sei "bei allem Lob für die Bundesregierung" leider nicht ausreichend, um den Andrang der Russen zu stoppen.

Die künftige Regierung solle für die nächsten vier Jahre mindestens 20 Milliarden Euro pro Jahr einplanen, forderte Melnyk. "Das wäre eine gewinnbringende Investition auch für Deutschlands Sicherheit."