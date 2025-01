News folgen Artikel teilen

Ein russischer Angriff auf Saporischschja fordert viele Menschenleben. Selenskyj kommt nach Deutschland. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Ukraine: Russland setzt mehr Glasfaserkabel bei Drohnen ein

2.10 Uhr: Russland setzt an der Front in der Ukraine zunehmend Drohnen ein, die über Glasfaserkabel gesteuert werden. Das berichtete am Mittwoch laut dem Institut für internationale Kriegsstudien ein Sprecher einer ukrainischen Brigade. Diese Drohnen seien widerstandsfähiger gegen elektronische Störungen und werden für Angriffe auf ukrainische Stellungen entlang der gesamten Frontlinie genutzt.

Der Sprecher betonte jedoch, dass die russischen Streitkräfte diese Technologie noch nicht flächendeckend einsetzen. Zudem seien Glasfaserdrohnen langsamer und weniger wendig als sogenannte FPV-Drohnen (First-Person-View-Drohnen). Dadurch seien sie anfälliger für Beschuss mit leichten Waffen.

Ein russischer Milblogger berichtete ebenfalls], dass russische Streitkräfte erfolgreich Glasfaserdrohnen in den Kampf integriert hätten. Er warnte jedoch, dass die Ukraine bald ähnliche Innovationen entwickeln könnte. Tatsächlich arbeitet die Ukrainer bereits daran. Zudem müssten die russischen Truppen neue Methoden entwickeln, um die drohenden ukrainischen Glasfaserdrohnen abzuwehren.

Explosionen in russischer Region Krasnodar

1.50 Uhr: In der Nacht zum Donnerstag wurden in Slawjansk-na-Kubani, Region Krasnodar, mehrere Explosionen gemeldet. Nach ersten Informationen wurde offenbar das Luftabwehrsystem aktiviert, berichtet der russische Telegramkanal Shot.

Laut Anwohnern begannen die Explosionen gegen 1.30 Uhr. Zunächst waren zwei bis drei laute Detonationen zu hören. Nach einer kurzen Pause folgten jedoch weitere, intensivere Explosionen – Augenzeugen berichten von insgesamt vier bis elf Detonationen. Auf den Außenbereichen von Slawjansk-na-Kubani seien zudem helle Lichtblitze zu sehen gewesen.

Auch Bewohner der umliegenden Dörfer Poltawskaja und Petrowskaja meldeten ähnliche Beobachtungen. Offizielle Informationen über mögliche Schäden oder Verletzte liegen bisher nicht vor.

Mittwoch, 8. Januar

Selenskyj kommt nach Deutschland

19.49 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nimmt nach eigenen Angaben am Donnerstag an einem Treffen zur Unterstützung der Ukraine im rheinland-pfälzischen Ramstein teil. Er werde Gespräche auf Ebene der Verteidigungsminister und Militärkommandeure führen, sagte Selenskyj am Mittwoch in seiner allabendlichen Videoansprache. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein kommen am Donnerstag Verteidigungsminister der Ukraine-Kontaktgruppe zusammen, neben Ressortchefs wie Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) werden auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte sowie Vertreter von insgesamt rund 50 Ländern erwartet.

Ukraine: 13 Tote durch russischen Angriff auf Saporischschja

16.52 Uhr: Bei einem Angriff auf die ukrainische Stadt Saporischschja sind nach ukrainischen Angaben 13 Menschen getötet worden. Regionalgouverneur Iwan Federow erklärte am Mittwoch im Onlinedienst Telegram, dass zudem 30 Verletzte in Krankenhäuser der Stadt gebracht worden seien. Er veröffentlichte Fotos, die auf Straßen liegende Leichen und brennende Autos zeigen.

Anton Geraschtschenko, der Berater des ukrainischen Innenministers, erklärte auf dem Kurznachrichtendienst X, der Angriff sei von Russland mit Gleitbomben durchgeführt worden. "Niemand in der Ukraine fühlt sich sicher", schrieb er.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Nach ukrainischem Angriff: Russische Industrieanlage in Flammen

11.32 Uhr: Die Ukraine hat nach Angaben lokaler Behörden in Russland einen wichtigen Militärstandort Hunderte Kilometer von der Grenze entfernt angegriffen. Die beiden Nachbarstädte Engels und Saratow seien in der Nacht zum Mittwoch Ziel eines "Massenangriffs mit Drohnen" gewesen, teilt Regionalgouverneur Roman Busargin mit. In einer Industrieanlage sei ein Brand ausgebrochen. Über Opfer sei aber nichts bekannt.

In Engels befindet sich ein wichtiger Militärflugplatz für Langstreckenbomber, die zu Russlands strategischen Nuklearstreitkräften gehören. Die Zerstörung des Depots schaffe für die Luftwaffe "ernsthafte logistische Probleme" und verringere deren Fähigkeit, "friedliche ukrainische Städte und zivile Objekte anzugreifen, erheblich", erklärt der ukrainische Generalstab. Das Lager habe den Militärflugplatz Engels-2 versorgt, wo Russlands "strategische Luftwaffe" stationiert sei.