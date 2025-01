"Bauer sucht Frau"-Star bricht in Tränen aus

Frankreich und Großbritannien beraten über Friedenstruppen für die Ukraine. Starmer unterzeichnet 100-jährigen Partnerschaftsvertrag in Kyjiw. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Britischer Premier unterzeichnet "100 Jahre Partnerschaft" mit Ukraine

9.25 Uhr: Der britische Premierminister Keir Starmer ist in Kiew eingetroffen, um ein weitreichendes Abkommen mit der Ukraine zu unterzeichnen. Der sogenannte "100-Jahre-Partnerschaftsvertrag" umfasst unter anderem Verteidigung, Energie und Handel. "Dies ist nicht nur eine Investition in die Gegenwart, sondern in die nächsten hundert Jahre unserer beiden Länder", erklärte Starmer laut einer Mitteilung der britischen Regierung.

Das Dokument sichert Großbritannien zudem eine Schlüsselrolle in der ukrainischen Energie- und Rohstoffstrategie sowie in der Produktion von grünem Stahl. Weitere Vereinbarungen betreffen wissenschaftliche, technologische und landwirtschaftliche Kooperationen. London will zudem ein neues Programm zur Rückverfolgung von Getreide einführen, das von Russland aus besetzten Gebieten gestohlen wurde.

Starmer kündigte anlässlich der Vertragsunterzeichnung auch neue militärische und wirtschaftliche Unterstützung für die Ukraine an. "Putins Versuch, die Ukraine von ihren engsten Partnern zu isolieren, ist gescheitert", sagte er. "Stattdessen sind wir enger verbunden als je zuvor." Starmer schrieb dies auf X.

Friedenstruppen für die Ukraine: Großbritannien und Frankreich beraten

9.20 Uhr: Der britische Premierminister Keir Starmer und der französische Präsident Emmanuel Macron haben sich gemeinsam über die Entsendung von Friedenstruppen in die Ukraine, nach einem möglichen Friedensabkommen beraten. Macron, der seit Langem als Verfechter des Unterfangens gilt, hatte bereits mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk darüber beraten.

Auch wenn Details der Gespräche zwischen den Regierungschefs aus Großbritannien und Frankreich nicht bekannt gegeben wurden, berichteten mehrere Quellen davon, dass es auf der britischen Seite noch ungeklärte Fragen gebe, sodass man sich bislang nicht vollends verpflichten könne. Einer Quelle des "Telegraph" zufolge gibt es "Streit darüber, was wir unterstützen könnten, was wir unterstützen wollen, und darüber hinaus die allgemeinere Frage der Bedrohung, der diese Truppen ausgesetzt sein könnten und ob diese Bedrohung eskaliert.“

Russisches Gericht verurteilt Flugabwehroffizier

0.15 Uhr: Nach dem Abschuss eines Mi-8-Militärhubschraubers der eigenen Streitkräfte hat ein russisches Gericht einen Offizier der Flugabwehr zu zwei Jahren und zehn Monaten Straflager verurteilt. Drei Menschen starben bei dem Abschuss über dem Schwarzen Meer am 18. Oktober 2023. Der Richterspruch vor einem Militärgericht in Rostow am Don erging wegen Fahrlässigkeit, wie die Zeitung "Kommersant" berichtete.

Der auf der von Russland 2014 annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim stationierte Offizier hatte demnach geglaubt, eine ukrainische Drohne im Visier zu haben. Dann stellte sich heraus, dass die Flugabwehrrakete einen Hubschrauber traf. Bei dem Absturz starben drei Menschen an Bord.

Laut der Zeitung war der Flugabwehroffizier zunächst in der Stadt Sewastopol auf der Krim vor einem Militärgericht zu drei Jahren Straflager verurteilt worden. Das Verteidigungsministerium und die Witwen der getöteten Hubschraubercrew hatten dann eine schärfere Strafe gefordert. Das Gericht in Rostow am Don milderte die Strafe nun aber ab, weil der Mann Reue gezeigt habe, hieß es. Statt der vom Ministerium geforderten fast 200 Millionen Rubel (rund 1,89 Millionen Euro) Strafe für den Verlust des Hubschraubers muss er auch nur 5 Millionen Rubel zahlen.

Mittwoch, 15. Januar

Scholz will Ukraine-Milliarden nur über Schulden finanzieren

19.12 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will zusätzlichen Waffenlieferungen in die Ukraine für drei Milliarden Euro noch vor der Bundestagswahl nur zustimmen, wenn sie über ein Aussetzen der Schuldenbremse finanziert werden. Die Hilfe sei nur über eine gesonderte Kreditaufnahme möglich, "weil sonst das Geld nicht da ist", sagte er in einem RTL-Interview.