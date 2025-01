Behörden: Vier Tote bei russischem Drohnenangriff auf Sumy

8.14 Uhr: Bei einem russischen Drohnenangriff auf die nordostukrainische Stadt Sumy sind nach Angaben der örtlichen Behörden vier Menschen getötet worden. Neun weitere Menschen seien verletzt worden, darunter ein Kind, teilen die Behörden weiter mit. Ein Mehrfamilienhaus sei bei dem Angriff am frühen Donnerstag getroffen worden. Fünf Wohnungen seien zerstört und mehr als 20 Autos beschädigt worden. Die Region Sumy grenzt an die russische Region Kursk und ist häufig Ziel russischer Luftangriffe.

EU erwägt Exportverbot für Videospielkonsolen nach Russland

Toter nach Angriff auf Wohnhaus in Sumy

2.10 Uhr: Bei einem russischen Drohnenangriff auf ein mehrstöckiges Wohnhaus in der nordostukrainischen Stadt Sumy ist ein Mensch ums Leben gekommen. Drei weitere seien verletzt, teilt der Gouverneur der Region, Wolodymyr Artjuch, mit. In einem auf Telegram veröffentlichten Video ist Artjuch vor einem Kran und Trümmern zu sehen. Er erklärt, dass Rettungskräfte derzeit Bewohner aus den beschädigten Gebäudeteilen bergen

Luftalarm in Kiew ausgelöst

1.15 Uhr: Am späten Mittwochabend hat es Angriffe mit russischen Kampfdrohnen auf die Ukraine gegeben, wobei Kiew besonders im Fokus stand. Um 2.03 Uhr wurde in der Hauptstadt Luftalarm ausgelöst, wie die Militärverwaltung (KMVA) auf Telegram mitteilte.

Bereits zuvor meldeten die ukrainischen Streitkräfte die Bewegung mehrerer Drohnen in Richtung Kiew. Ab 1.00 Uhr wurden unbemannte Flugkörper aus der Region Tschernihiw in Richtung der Hauptstadt registriert. Auch aus anderen Teilen des Landes näherten sich Drohnen dem Großraum Kiew. So bewegten sich um 1.22 Uhr UAVs aus der Region Tschernihiw in den Bezirk Boryspil, während gleichzeitig Gruppen von "Shahed"-Drohnen aus der Region Kiew in Richtung Schytomyr unterwegs waren.