Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew: "Dann wird es Russland schneller lösen". (Archivbild) (Quelle: Ekaterina Shtukina/Sputnik Pool/AP/dpa/dpa-bilder)

Die US-Regierung verliert offenbar die Geduld bei den Ukraine-Gesprächen. Ex-Kremlchef Medwedew wittert eine Gelegenheit für Moskau. Alle News im Blog.

Medwedew droht Kiew schnelles Ende nach US-Rückzug an

Russland sieht in einem möglichen Rückzug der USA aus den Friedensgesprächen die Chance auf einen schnellen und vollständigen Sieg in der Ukraine. Es sei weise, dass US-Vertreter bei ausbleibenden Fortschritten in der Ukraine-Frage "ihre Hände in Unschuld waschen" wollen, schrieb der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew auf der Plattform X. "Die EU sollte das Gleiche tun. Dann wird es Russland schneller lösen", kündigte der Vizechef des russischen nationalen Sicherheitsrates auf Englisch an.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, er wolle schnell eine Einigung auf ein Kriegsende sehen, sonst würden die USA ihre Vermittlungsbemühungen einstellen. Während er einer Frage nach einer weiteren Unterstützung für die Ukraine auswich, hatte sein Außenminister Marco Rubio angedeutet, dass die USA dem angegriffenen Land nicht dauerhaft helfen wollen. Man habe "drei Jahre lang Milliarden von Dollar zur Unterstützung der ukrainischen Seite bereitgestellt", sagte er. "Aber jetzt sind wir an dem Punkt, an dem wir andere Dinge in den Blick nehmen müssen."

Russland hat vor mehr als drei Jahren seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Eine von Trump vorgeschlagene Waffenruhe ohne Vorbedingungen hat Kremlchef Putin im Gegensatz zum ukrainischen Präsidenten Selenskyj abgelehnt. Auch sonst sind die Gespräche über eine Friedenslösung nicht weit vorangekommen. Russlands Ex-Präsident Medwedew fordert immer wieder die Zerstörung der Ukraine. Auch gegen westliche Länder äußert er sich aggressiv: Erst kürzlich beschimpfte er CDU-Chef Friedrich Merz als Nazi.

Datum für Rohstoffdeal mit den USA steht

Das Rohstoffabkommen zwischen der Ukraine und den USA soll am 26. April in Washington unterschrieben werden. Vorher werde der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal zu abschließenden Verhandlungen am Vertragstext in den USA erwartet. Das geht aus der Absichtserklärung hervor, die beide Seiten am Donnerstag unterzeichnet haben. Die ukrainische Regierung in Kiew veröffentlichte den Text am Freitag.

Dies vorläufige Papier enthält keine wirtschaftlichen Eckdaten, sondern erklärt, dass ein gemeinsamer Investitionsfonds zum Wiederaufbau der Ukraine eingerichtet werden soll. Von langfristigen Sicherheitsgarantien, die sich die Ukraine erhofft, ist bislang nicht die Rede. Es heißt lediglich, dass das amerikanische Volk gemeinsam mit dem ukrainischen Volk "in eine freie, souveräne und sichere Ukraine investieren" wolle.

USA drohen mit Aufgabe ihrer Bemühungen um Frieden in Ukraine

China dementiert Waffenlieferungen an Russland

China hat Vorwürfe des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über Waffenlieferungen an Russland bestritten. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sprach von unzutreffenden Anschuldigungen. Selenskyj hatte angekündigt, kommende Woche Belege für die Waffenhilfe vorzulegen.

Der diplomatische Streit zwischen beiden Ländern spitzt sich seit Tagen zu. So hatte die Ukraine zuletzt chinesische Söldner präsentiert, die auf Seiten Russlands kämpfen. China hatte dies stets bestritten.

Ukraine und USA unterzeichnen Absichtserklärung für Rohstoffabkommen

Die Ukraine und die USA sind einem Rohstoffabkommen einen wichtigen Schritt nähergekommen. Wie die ukrainische Wirtschaftsministerin und Vizeregierungschefin Julia Swyrydenko im Onlinedienst X mitteilte, unterzeichneten beide Länder am Donnerstag eine entsprechende Absichtserklärung. Zuvor hatte bereits US-Präsident Donald Trump den baldigen Abschluss eines "Deals" angekündigt.

Swyrydenko zufolge ebnet die nun unterzeichnete Absichtserklärung den Weg "für ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen und die Einrichtung eines Investitionsfonds für den Wiederaufbau der Ukraine". Einzelheiten zu dem Dokument nannte die Ministerin zunächst nicht. Sie fügte aber hinzu, dass die Bemühungen in Richtung einer endgültigen Vereinbarung fortgesetzt würden.