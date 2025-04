Newsblog zum Ukraine-Krieg Macron: "Ukraine bereit für bedingungslose Waffenruhe"

Der französische Präsident Emmanuel Macron: Putin solle beweisen, dass er wirklich Frieden mit der Ukraine wolle. (Quelle: Geert Vanden Wijngaert)

In Rom hat der ukrainische Präsident mit westlichen Politikern gesprochen. Jetzt steigt der Druck auf Kremlchef Putin. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Macron: "Ukraine bereit für bedingungslose Waffenruhe"

Am Rande der Trauerfeier für Papst Franziskus in Rom tauschte sich auch der französische Präsident Emmanuel Macron mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über die Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg aus. "Die Ukraine ist zu einer bedingungslosen Waffenruhe bereit", teilte Macron auf X mit. Nun müsse Russlands Präsident Wladimir Putin beweisen, ob er tatsächlich bereit sei, Frieden zu schließen.

Die Ukraine wolle gemeinsam an der Seite der USA und Europas an der Umsetzung einer Waffenpause und eines vollständigen und dauerhaften Friedens in der Ukraine arbeiten, schrieb Macron weiter. Insbesondere soll dies im Rahmen der "Koalition der Willigen" geschehen, die im März in Paris ins Leben gerufen wurde.

Neben Macron traf auch US-Präsident Donald Trump am Samstag Selenskyj in Rom. Das Weiße Haus bezeichnete das Treffen als "sehr produktiv". Trump will den russischen Angriffskrieg in der Ukraine beenden und dabei Selenskyj Zugeständnisse abringen. Einen Verzicht etwa auf die von Russland schon 2014 annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim oder andere von Moskau einverleibte Gebiete im Osten der Ukraine hat Selenskyj bisher kategorisch abgelehnt.

Selenskyj trifft sich mit EU-Kommissionschefin von der Leyen

Am Rande der Beerdigung von Papst Franziskus am Samstag in Rom haben sich auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj getroffen. Das berichtet der ukrainische Sender Suspilne. Zum Inhalt des Treffens machten beide Seiten bislang keine Angaben. Diese auf X verbreiteten Bilder sollen das Treffen der beiden zeigen:

Tote nach russischen Angriffen in Ostukraine

Bei russischen Angriffen sind im ostukrainischen Gebiet Donezk mindestens drei Menschen getötet worden. Acht Menschen seien verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft der Region mit.

Russland habe die ostukrainische Industriestadt Kostjantyniwka zunächst mit drei Gleitbomben angegriffen. Dabei sei ein Mensch getötet worden, zwei Menschen hätten Verletzungen erlitten. Bei erneutem Beschuss sei ein weiterer Mann getötet und drei Menschen verletzt worden. Einen Toten und drei Verletzte gab es den Angaben zufolge zudem nach Angriffen im Landkreis Pokrowsk.

Kreml signalisiert erneut Gesprächsbereitschaft mit Ukraine

Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben des Kreml in seinen Gesprächen mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff bekräftigt, dass er zur Aufnahme von Gesprächen mit der Ukraine "ohne Vorbedingungen" bereit sei. Das sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Samstag.

Er fügte hinzu, dass Putin dies in der Vergangenheit bereits mehrfach wiederholt habe. Putin hat jedoch regelmäßig seine Maximalforderungen mit Blick auf die Ukraine bekräftigt: die Kontrolle über fünf ukrainische Regionen, den Verzicht der Ukraine auf einen Nato-Beitritt und ihre Entmilitarisierung. Im weiteren Sinne fordert der Kremlchef eine Neuordnung der Sicherheitsarchitektur in Europa – insbesondere mit Blick auf die Stationierung von Nato-Truppen in der Nähe der russischen Grenzen.