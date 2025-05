Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland und Vietnam handeln Atomvertrag aus

Von t-online Aktualisiert am 12.05.2025 - 05:58 Uhr Lesedauer: 34 Min.

Russlands Diktator Wladimir Putin bei einer TV-Ansprache. (Quelle: IMAGO/President of Russia Office \ apaimages/imago)

News folgen Artikel teilen

Der Kreml hat sich zu direkten Gesprächen mit der Ukraine bereit erklärt. Doch dazu müssen die Waffen schweigen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Russland und Vietnam wollen einen Atomkraftwerksvertrag unterzeichnen

Russland und Vietnam wollen nach Angaben beider Länder zügig Verträge über den Bau von Kernkraftwerken in Vietnam aushandeln und unterzeichnen. "Der Bau der Anlagen mit fortschrittlicher Technologie erfolgt unter strikter Einhaltung der Atom- und Strahlenschutzvorschriften und dient der sozioökonomischen Entwicklung", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die im Anschluss an einen Besuch des vietnamesischen Staatschefs To Lam in Moskau veröffentlicht wurde.

Melnyk kritisiert Merz für Geheimhaltungstaktik

Der ukrainische Diplomat Andrij Melnyk hat den neuen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) für die Rückkehr zur Geheimhaltung bei den Waffenlieferungen in die Ukraine kritisiert. "Da werden böse Erinnerungen wieder wach an die Zeit, als die Ampel-Regierung im Frühjahr 2022 mit Geheimhaltung fehlende Militärunterstützung verschleiern wollte", sagte der frühere Botschafter in Deutschland der Deutschen Presse-Agentur. Mehr dazu lesen Sie hier.

Britischer Außenminister: "Einmaliger Moment für kollektive Sicherheit"

Vor seinem Treffen mit anderen europäischen Politikern betont der britische Außenminister David Lammy die Wichtigkeit der Unterstützung der Ukraine für Europa. "Wir stehen vor einem einmaligen Moment für die kollektive Sicherheit unseres Kontinents", heißt es in einer Erklärung von Lammy. "Die Herausforderung, vor der wir heute stehen, betrifft nicht nur die Zukunft der Ukraine – sie ist existenziell für ganz Europa."

Montag, 12. Mai

Kanzleramtschef: Verhandlungen erst nach Waffenruhe

Ungeachtet der Äußerungen von US-Präsident Donald Trump pocht Kanzleramtschef Thorsten Frei darauf, dass Russland vor den Gesprächen über ein Friedensabkommen erst die Angriffe auf die Ukraine stoppen müsse. "Wir brauchen erst den Waffenstillstand und ein klares Commitment darauf", sagt er in der ARD. Der CDU-Politiker fordert notfalls neue Sanktionen gegen Russland.

"Wir haben jetzt in Kiew eine neue europäische Entschlossenheit gesehen. Und diese Entschlossenheit, die muss dann eben auch im Handeln seinen Ausdruck finden", mahnt er. Auf die Frage, was passiere, wenn US-Präsident Trump erneut aus einer gemeinsamen Position mit den Europäern ausschere, sagt er: "Dann muss man eben weiter im Gespräch bleiben."

Selenskyj: "Morgen erwarten wir einen Waffenstillstand"

Nach der entsprechenden Forderung der USA und europäischer Staaten an Moskau wartet jetzt auch die Ukraine auf eine mögliche Waffenruhe an allen Fronten. "Morgen (Montag) erwarten wir einen Waffenstillstand – dieser Vorschlag liegt auf dem Tisch", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Eine vollständige und bedingungsloser Waffenruhe – lange genug, um die notwendige Grundlage für die Diplomatie zu schaffen – kann den Frieden viel näher bringen."

Jetzt werde auf eine Antwort Moskaus auf die Forderung nach einer Feuerpause gewartet. "Die ganze Welt spricht darüber, wir erwarten von Russland eine klare Antwort." Selenskyj kündigte an, die ukrainischen Streitkräfte würden wechselseitig auf das Verhalten der russischen Truppen reagieren, "damit es fair zugeht".

Er bekräftigte die Absicht, am Donnerstag in die Türkei zu reisen, um sich dort mit Kremlchef Wladimir Putin zu Friedensgesprächen zu treffen. Die Ukraine habe kein Problem damit, zu verhandeln und sei zu jedem Format bereit. "Ich werde diesen Donnerstag, den 15. Mai, in der Türkei sein und ich erwarte Putin in der Türkei, persönlich. Und ich hoffe, dass Putin dieses Mal nicht nach Gründen suchen wird, warum er nichts tun kann", fügte er hinzu. "Wir sind bereit zu reden, um den Krieg zu beenden."

Selenskyj will Putin am Donnerstag in der Türkei treffen

In die Friedensgespräche für die Ukraine kommt Bewegung. Der ukrainische Präsident nimmt ein Angebot des Kremls an. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

Trump drängt Ukraine zu Treffen und äußert Zweifel an Putin