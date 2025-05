Merz kündigt Aufhebung der Reichweitenbeschränkung an

Mit der neuen Bundesregierung gibt es auch ein Umdenken bei den Waffenlieferungen an die Ukraine: Friedrich Merz hat auf X erklärt, dass für die aus Deutschland an die Ukraine gelieferten Waffen keine Reichweitenbeschränkungen mehr gelten. "Die Ukraine kann sich jetzt auch verteidigen, indem sie militärische Stellungen in Russland angreift", so Merz. Mehr dazu lesen Sie hier.

Russische Börse gibt nach

Der russische Aktienmarkt startet mit Verlusten in die Woche. Die beiden wichtigsten russischen Aktienindizes, RTS-Index und MOEX-Index, verloren am Montag an Wert. Dabei sank der Kurs des RTS-Index um 1,83 Prozent und der des MOEX-Index um 1,85 Prozent. Beide Indizes bilden die größten börsennotierten Unternehmen Russlands ab. Mehr über die Hintergründe lesen Sie hier.

Selenskyj kommt am Mittwoch nach Berlin

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt nach "Spiegel"-Informationen am Mittwoch nach Berlin. Selenskyj werde von Bundeskanzler Friedrich Merz empfangen, berichtet das Nachrichtenmagazin. Mehr dazu lesen Sie hier.

Russland soll Soldaten bei der Rekrutierung bewusst täuschen

Sie bewerben sich als Bauarbeiter, Ingenieure oder Fahrer für humanitäre Hilfsgüter – am Ende können sie an der Front in der Ukraine landen: Das russische Verteidigungsministerium geht bei der Rekrutierung von Soldaten neue Wege und täuscht die Bewerber dabei offenbar bewusst, um die Zahlen nach oben zu treiben. Lesen Sie hier mehr dazu.