Hauptstadt-Ticker zu Covid-19

Senat beschließt Teil-Lockdown

30.10.2020, 08:05 Uhr | t-online, dpa

Der Senat setzt den von Bund und Ländern vereinbarten Teil-Lockdown um. Für Kinder bis zwölf Jahren gelten allerdings nicht alle der Regeln. Alle Infos im Corona-Newsblog aus Berlin.

Ab dem 2. November wird das öffentliche Leben in der Hauptstadt für vier Wochen teilweise heruntergefahren. Der Senat beschloss am Donnerstagabend weitreichende Beschränkungen für die Gastronomie, die Kultur und den Sport. Er setzt damit einen von Bund und Ländern vereinbarten Teil-Lockdown um.



Der Teil-Lockdown beinhaltet eine Schließung von Gastronomiebetrieben, Theatern, Opern, Konzerthäusern, Fitnessstudios, Kosmetiksalons, sowie Freizeit- und Sportstätten. Außerdem wird der Amateursport eingestellt, Vereine dürfen also nicht mehr trainieren. Für Kinder bis 12 Jahren gilt das in Berlin allerdings nicht – für sie ist weiter Training an der frischen Luft in festen Gruppen möglich.

Der gemeinsame Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist nur noch Angehörigen zweier Haushalte mit maximal zehn Personen gestattet. Kinder bis 12 Jahren sind in Berlin von dieser Regel ausgenommen. Die gesamte vom Senat beschlossene zehnte Änderung der Infektionsschutzverordnung lesen Sie hier.

Am Sonntag kommt der Senat zu einer Sondersitzung zur Corona-Lage zusammen. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller gibt dann eine Regierungserklärung ab

Donnerstag, 29. Oktober



Die Veranstalter haben das Lichterspektakel "Christmas Garden" im Botanischen Garten in Berlin-Lichterfelde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Auch das Schwester-Event "Weihnachten im Tierpark" in Friedrichsfelde fällt in diesem Jahr aus, wie es in einer Mitteilung der Deutschen Entertainment AG am Donnerstag hieß. Gründe seien der starke Anstieg der Infektionszahlen und die Sicherheit der Mitarbeiter sowie der Besucher.

"Weihnachten im Tierpark" am Schloss Friedrichsfelde im Jahr 2019: Auch diese Veranstaltung fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. (Quelle: Photopress Müller/Archivbild/imago images)



Gekaufte Tickets können zurückerstattet werden – wer seines bis nächstes Jahr behält, erhält einen Glühwein umsonst. Die "Christmas Garden"-Events an allen anderen Standorten in Deutschland und in Spanien wurden ebenfalls abgesagt. Das Event in Großbritannien soll stattfinden.

Der rot-rot-grüne Berliner Senat ist am Donnerstag zu einer Sondersitzung wegen der Corona-Krise zusammengekommen. Bei dem Treffen geht es um die Umsetzung der von Bund und Ländern beschlossenen harten Einschnitte im öffentlichen Leben. Erwartet wurde eine längere und teils auch kontroverse Diskussion. Am Abend will der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) über Ergebnisse der Beratungen informieren.

15.43 Uhr: Alba-Manager hofft nächste Woche auf Spieler-Rückkehr



"Wenn es wieder grünes Licht gibt, dann können wir so langsam auch wieder anfangen. Das geht jetzt so tröpfchenweise" – so die Worte von Marco Baldi, Geschäftsführer des deutschen Basketball-Meisters Alba Berlin, laut dpa. Er hofft, dass die ersten Profis nächste Woche aus der Corona-Quarantäne zurückkehren können. Diese Entscheidung liege aber bei den Gesundheitsämtern.

"Das Wichtigste ist, dass alle zurückkommen und gesund sind", fasst Baldi die Quarantäne-Zeit zusammen. Nach dem letzten Euroleague-Spiel bei ZSKA Moskau vor rund zwei Wochen hatte es sieben Corona-Fälle im Team gegeben.

Der Manager geht davon aus, dass das Spiel gegen FC Barcelona am nächsten Donnerstag und das Match am Samstag darauf gegen die Fraport Skyliners Frankfurt durchgeführt werden können. "Wenn wir acht spielfähige Spieler haben, spielen wir. Und da die Quarantäne ja jetzt aufgelöst wird, wird schon der eine oder andere wieder dabei sein". Trotzdem sei man "himmelweit vom Optimum entfernt", ergänzt er. Das sei keine Spielvorbereitung, wie man sie gewohnt ist. Daher müsse Alba improvisieren.

15.26 Uhr: Sprengsatz gezündet: Tat politisch motiviert?



Am 25. Oktober zwischen 9 und 10 Uhr ist im Bogengang eines Hauses an der Kreuzung Invalidenstraße Ecke Chausseestraße eine selbstgebaute Brandvorrichtung explodiert. Dabei wurde niemand verletzt. Wie jetzt bekannt wurde, hat die Polizei vor Ort ein Bekennerschreiben gefunden. Mehr dazu lesen Sie hier.



14.48 Uhr: Auseinandersetzung wegen Maskenpflicht



In Marzahn gab es gestern Abend einen Streit wegen der Maskenpflicht zwischen mehreren Beteiligten. Dabei wurden laut Polizei drei Personen verletzt. In der Tram-Linie 6 machte ein 65-jähriger Mann einen 30-jährigen Mann ohne Mund-Nasen-Bedeckung darauf aufmerksam, dass Maskenpflicht besteht. Der 30-Jährige reagierte ungehalten. Das beobachtete ein 42-jähriger Mann und kam dem 65-Jährigen zu Hilfe.



Der Maskenverweigerer führte die Diskussion anschließend mit dem 42-Jährigen fort. Es folgten gegenseitige Attacken an der Haltestelle Jan-Petersen-Straße, sodass beide Männer auf den Gleisen landeten. Der 42-jährige Zeuge wurde im Gesicht verletzt, ihm wurde eine Thermosflasche an den Kopf geworden. Daraufhin setzte er wiederum Tierabwehrspray ein. Auch der 65-Jährige erlitt offenbar eine Kopfverletzung durch Faustschläge des Maskenverweigerers.

Die Polizei stellte alle Personalien sicher und leitete vier Strafverfahren ein, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 30-jährige Maskenverweigerer war alkoholisiert. Er hatte 1,76 Promille intus.

11.22 Uhr: Hertha-Heimspiel am Sonntag bereits ohne Zuschauer



Spieler von Hertha BSC Berlin (Symbolbild): Bereits das Spiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg findet ohne Zuschauer statt. (Quelle: Matthias Koch/imago images)



Obwohl die zuletzt beschlossenen Corona-Maßnahmen im Rahmen des Teil-Lockdowns erst ab dem 2. November gelten, spielt Hertha BSC laut dpa bereits am Sonntag gegen VfL Wolfsburg vor leeren Rängen. Schon am Montag hatte Hertha den bereits angelaufenen Ticketvorverkauf für die Begegnung ausgesetzt. Die neuen Beschlüsse der Politik sehen vor, im Profisport bis Ende November nur noch Geisterspiele auszutragen. Ein Statement postete der Verein auf Twitter.

Am vergangenen Samstag waren beim Heimspiel vom Stadtrivalen 1.FC Union Berlin gegen den SC Freiburg noch rund 4.500 Zuschauer im Stadion. Das hatte nicht nur in der Berliner Politik für viel Kritik gesorgt.

09.02 Uhr: Senat berät über Teil-Lockdown



In einer Sondersitzung berät der rot-rot-grüne Senat heute über die Umsetzung des beschlossenen Teil-Lockdowns von Bund und Ländern. Erwartet wird eine kontroverse Diskussion über die harten Maßnahmen.



Die Linke-Landesvorsitzende Katina Schubert meldete beispielsweise Bedenken bei der Umsetzung an: "Für mich ist völlig offen, ob eine Kontaktbeschränkung, wie sie jetzt geplant wird, die Infektionszahlen senken kann", sagte sie der taz. Eine Schließung von Restaurants, Bars und Kneipen - Orte, an denen Hygienemaßnahmen umgesetzt werden - hält sie für falsch. Auch die Grünen mahnen an, die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen abzufedern. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller hält den Teil-Lockdown allerdings für sinnvoll (siehe 07.37 Uhr).

Das Berliner Abgeordnetenhaus kommt voraussichtlich auch am Wochenende zu einer Sondersitzung zusammen. Dort möchte Müller laut dpa eine Regierungserklärung zu den weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie abgeben.

07.37 Uhr: Müller äußert sich zu Corona-Beschlüssen



Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller hält den bundesweiten Teil-Lockdown für richtig. Es sei aber auch ein "schwerer Weg", sagte er am Mittwoch.



In Berlin würden beispielsweise die Intensivbetten jetzt schon mindestens genauso stark genutzt wie zu Beginn der Pandemie - mit steigender Tendenz. Es gehe um die Gesundheit und um Menschenleben. Daher müsse man nun für vier Wochen deutschlandweit handeln, so der SPD-Politiker. Mehr über die Äußerungen Müllers lesen Sie hier.



Mittwoch, 28. Oktober 2020

18.40 Uhr: 1.161 Corona-Neuinfektionen in Berlin

Binnen eines Tages hat die Gesundheitsverwaltung in Berlin 1.161 neue Corona-Infektionen registriert. Damit lag die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 144,3, wie die Senatsverwaltung am Mittwoch mitteilte. Am Tag zuvor waren es 137,2.

Seit Beginn der Pandemie in Berlin wurden 29.224 Corona-Fälle gemeldet. 19.437 Menschen gelten inzwischen als genesen (374 mehr als am Vortag). 253 Infizierte starben, das waren zwei Fälle mehr als am Dienstag. Der Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten wurde mit 11,6 Prozent angegeben. Am Tag zuvor lag er bei 9,8 Prozent.

17:30 Corona-Podcast für Flüchtlinge in mehreren Sprachen

Angesichts der zweiten Corona-Welle gibt es ein neues Informationsangebot für Flüchtlinge in Berlin und darüber hinaus. In einem Podcast bekommen sie in 13 Sprachen Hinweise zum Infektionsschutz, zum richtigen Verhalten in der Pandemie, zum Thema Quarantäne oder zur Frage, warum sie ihre Kinder weiter zur Schule schicken sollen. Man baue damit auf den guten Erfahrungen mit einem ähnlichen Angebot im Frühjahr auf, das auch außerhalb Berlins breit genutzt worden sei, teilte am Mittwoch das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) mit.

Aktuell leben in 82 Berliner Flüchtlingsunterkünften in der Zuständigkeit des LAF rund 19 000 Menschen. Die allermeisten seien in der Corona-Krise "extrem diszipliniert" und willens, sich trotz teilweise räumlicher Enge und anderen Widrigkeiten an die Hygiene- oder Abstandsregeln zu halten. Viele Menschen seien besorgt über die Pandemie-Situation, auch im Hinblick auf die teils dramatische Corona-Lage in ihren Herkunftsländern, wo Familienangehörige leben. Vor diesem Hintergrund leisteten die Heimbetreiber sehr viel für den Gesundheitsschutz der Bewohner.

16.00 Uhr: Wirtschaft fürchtet um Erholung



"Die Berliner Wirtschaft bleibt im Krisenmodus". Das teilten Handwerkskammer und Industrie- und Handelskammer laut dpa am Mittwoch mit. Über den Sommer habe sich die Stimmung der Berliner Unternehmen etwas verbessert, doch der Ausblick sei ungewiss. "Viele Unternehmen werden erneut ihre Arbeitsprozesse an die Risikolage anpassen und umfangreiche Auflagen erfüllen müssen", hieß es.



IHK-Geschäftsführer Henrik Vagt sagte, mehr als jedes sechste Unternehmen halte eine Insolvenz für wahrscheinlich. Bei den Hilfen für die Wirtschaft habe der Senat überwiegend gute Arbeit geleistet. Weil die Pandemie wieder aufflamme, seien aber schnellstens Nachbesserungen notwendig. So müssten betriebliche Fixkosten finanziert werden, um Insolvenzen zu vermeiden.

13.59 Uhr: Cyberkriminelle haben Webseite des RKI angegriffen



Bereits am vergangenen Donnerstag lag die Webseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeitweise lahm. Der Angriff sei morgens zwischen 8 Uhr und 10 Uhr erfolgt. Wer hinter der Attacke steht, sei bisher noch nicht bekannt und werde untersucht, so das Informationstechnikzentrum Bund, das die Website des RKI betreibt. Das Dashboard, in dem aktuelle Zahlen zum Pandemiegeschehen gesammelt und angezeigt werden, sei von dem Angriff aber nicht betroffen gewesen, so die dpa. Gleiches gilt auch für die Corona-Warn-App, heißt es.



10.34 Uhr: Maskenpflicht auf weiteren Berliner Straßen



Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat der Senat eine Maskenpflicht für 23 weitere Straßen und Plätze auferlegt. Diese sollen ab Samstag gelten. Folgende Straßen sollen laut dem Bericht hinzukommen:

Rosa-Luxemburg-Platz

Alexanderplatz

Rathausstraße im Ortsteil Mitte

Hermannstraße

Hermannplatz

Sonnenallee

Breitscheidplatz

Wittenbergplatz

Olympischer Platz

Hardenbergplatz

Kottbusser Tor

Lausitzer Platz

Boxhagener Platz

Potsdamer Platz

Rosenthaler Platz

Washingtonplatz/Europaplatz

Bebelplatz

Hackescher Markt

Lustgarten

Leipziger Platz

Pariser Platz

Unter den Linden und Karl-Liebknecht Straße

Turmstraße

Außerdem gilt die Maskenpflicht bereits an diesen Orten.

08.40 Uhr: Fußball-Regionalligist in Quarantäne



Die Mannschaft von Tennis Borussia Berlin muss bis zum 6. November in Quarantäne bleiben. Das berichtet der Sportverein. Ein Spieler des Aufsteigers hatte ein positives Corona-Testergebnis erhalten. Damit fällt das Spiel gegen Hertha BSC II am Mittwoch aus. Der Verein hat außerdem den Vorverkauf für das Heimspiel am 1. November gegen den Berliner AK eingestellt. Bereits am vergangenen Freitag musste das Heimspiel der TeBe gegen den BFC Dynamo wegen eines Corona-Falls in der U23 abgesagt werden.

07.23 Uhr: Demonstration der Veranstaltungsbranche



Am Mittwoch macht die Veranstaltungsbranche in der Hauptstadt ab dem Vormittag erneut auf ihre prekäre Lage in der Corona-Krise aufmerksam. Veranstaltet wird der Protest vom Aktionsbündnis #AlarmstufeRot. Auch der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga und der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft riefen zur Teilnahme auf.

Hunderte Fahrzeuge sollen in einem Korso vom Olympischen Platz zum Brandenburger Tor fahren. Gleichzeitig ist dorthin ein Fußmarsch mit rund 6.000 angemeldeten Teilnehmern vom Roten Rathaus geplant, wie die dpa schreibt. Die Aktionen sollen bis in den späten Abend dauern. Daher kann es in den Bereichen der Demo zu umfangreichen Verkehrsbehinderungen kommen.

Bereits im September waren Tausende Menschen aus der Branche mit Hunderten Fahrzeugen in Berlin unterwegs. Sie fordern Hilfsprogramme, "die sich gezielter an den Bedürfnissen der Unternehmen orientieren als die bisher von der Regierung aufgelegten Förderprogramme", heißt es in einem Aufruf.

Dienstag, 27. Oktober

16.48 Uhr: 1.040 Corona-Neuinfektionen an einem Tag

Berlin hat erstmals die Schwelle von 1.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus an einem Tag überschritten. Laut Corona-Lagebericht der Gesundheitsverwaltung von Dienstag sind 1.040 Fälle im Vergleich zum Vortag hinzugekommen. Damit steigt die Sieben-Tages-Inzidenz auf 137,2. Der Wert gibt an, wie viele Personen von 100.000 mit dem Virus infiziert sind. In Neukölln – dem am stärksten betroffenen Bezirk – liegt der Wert bei 250,7.

Die Inzidenz-Ampel bleibt somit weiterhin auf Rot. Die Ampeln für den R-Wert – ein Infizierter steht 0,97 weitere Personen an – und der Intensivbettenbelegung mit Covid-19-Patienten (9,8 %) stehen auf Grün.

13.59 Uhr: Ab Samstag weniger Personen bei Veranstaltungen



Der Senat hat eine neue Personen-Obergrenze für Veranstaltungen festgelegt. Laut der dpa sind nur noch 1.000 statt 5.000 Teilnehmer draußen und 800 statt 1000 in Innenräumen erlaubt. Die Regelung gilt voraussichtlich ab Samstag bis zum 16. November. Die Maßnahmen zielen nicht zuletzt auf Fußballspiele, hieß es aus Senatskreisen. Es bleibt also abzuwarten, wie die Fußball-Bundesligisten Hertha BSC und 1. FC Union Berlin darauf reagieren.



Außerdem soll die aktuelle Corona-Verordnung inklusive Sperrstunde, Alkoholausschankverbot und Kontaktbeschränkungen bis Mitte November verlängert werden, wie in der Senats-Pressekonferenz deutlich wurde. Man sei überzeugt, dass sich die Sperrstunde bundesweit durchsetzen werde.

Erklärtes Ziel des Senats ist es, die Regelung für Berlin gerichtsfest zu machen. Dazu liegt ein Vorschlag von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) für eine neue Verordnung auf dem Tisch, der am Dienstag vom Senat aber zunächst zurückgestellt wurde. Auch ein Gesetz sei dazu geplant, erfuhr die dpa aus Senatskreisen.

Über die seit gut zwei Wochen geltende Sperrstunde von 23 Uhr bis 6 Uhr für Gastronomie und Handel wird heftig gestritten. Rund 30 Gastwirte hatten vor dem Verwaltungsgericht dagegen Beschwerde eingereicht und in erster Instanz Recht bekommen. Eine Grundsatzentscheidung des Oberverwaltungsgerichts steht aber noch aus.

10.14 Uhr: Zuschauer-Reduzierung auch in Berlin wahrscheinlich



Die Fußball-Bundesligisten Hertha BSC und Union Berlin könnten bald vor wesentlich weniger Zuschauern auflaufen als bisher. Laut der "Bild"-Zeitung werde im Berliner Senat über eine Personenobergrenze von 500 Teilnehmern bei Veranstaltungen im Freien gesprochen. Dem Blatt liegt ein Dokument vor, in dem es auch heißt, dass die Beschränkung aufgrund der schnell steigenden Corona-Fallzahlen zunächst bis zum Jahresende gelten soll. Beschlossen ist die Änderung aber noch nicht. Derzeit sind in Berlin noch bis zu 5.000 Teilnehmer bei Freiluftveranstaltungen erlaubt.

08.59 Uhr: Polizei auch in der Nacht zu Montag im Einsatz



In der Nacht zu Montag hat die Polizei in Berlin laut dpa 66 Gaststätten überprüft und dabei 52 Verstöße festgestellt. Sie leitete fünf Strafermittlungsverfahren ein. Unter anderem wegen Beleidigung, Sachbeschädigung und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Insgesamt seien 1121 Menschen überprüft, wie die Polizei mitteilt. Der überwiegende Teil der Gastronomen habe sich an die aktuell geltenden Regelungen gehalten.



Eine Veranstaltung in einem Club in Rummelsburg mit rund 200 Teilnehmern musste aufgelöst werden, da der Veranstalter keine Genehmigung vorgelegt habe. Zuvor sei eine Vorführung mit Trommel-Musik und rund 150 Zuhörern aufgelöst worden. Ein Teil der Leute habe dabei keine Maske getragen.

07.35 Uhr: Senat berät über Corona-Vorgehen



Am Dienstag berät der Senat über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Noch offen ist, ob und in welcher Form neue Beschränkungen beschlossen werden. Angesichts der weiterhin steigenden Fallzahlen, hatte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) die Berlinerinnen und Berliner schon auf Einschränkungen eingestimmt (siehe Montag, 26. Oktober, 14.40 Uhr). Dabei soll es insbesondere darum gehen, Kontakte zu minimieren.



Außerdem soll heute über die seit zwei Wochen geltende nächtliche Sperrstunde beraten werden. Zugrunde liegt ein Vorschlag der Wirtschaftsverwaltung für eine Verordnung, die die Maßnahme rechtssicherer machen soll. Einige Gastwirte hatten vor dem Verwaltungsgericht gegen die Sperrstunde Beschwerde eingereicht und in erster Instanz Recht bekommen.

Erst am Samstag waren in Berlin neue Beschränkungen in Kraft getreten. Eine Maskenpflicht besteht für Märkte und zehn besonders belebte Straßen in mehreren Bezirken, aber auch für Shoppingmalls und Warteschlangen. An der frischen Luft dürfen sich darüber hinaus nur noch 25 statt bisher 50 Menschen treffen. Drinnen statt bisher zehn Menschen nur noch Angehörige eines Haushalts plus maximal fünf andere Menschen.

Montag, 26. Oktober



18.10 Uhr: Steigende Fallzahlen und Inzidenz für Montag gemeldet



In Berlin haben sich am Montag weitere 930 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Damit lag am Montag die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 131,8 Fällen, wie die Gesundheitsverwaltung mitteilte. Am Sonntag waren noch 304 weitere Fälle gemeldet worden. Allerdings dürften nicht alle Gesundheitsämter am Sonntag ihre aktuelle Daten gemeldet haben.

Seit Beginn der Pandemie in Berlin wurden 27.023 Corona-Fälle gemeldet; 18.698 Menschen gelten inzwischen als genesen. 251 Erkrankte starben, einer mehr als am Vortag gemeldet. Der Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten wurde mit 9,2 Prozent angegeben, nahezu genauso viele wie am Wochenende (9,1 Prozent).

17.04 Uhr: 50 Festnahmen bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen

Bei den Protesten gegen Corona-Beschränkungen hat die Berliner Polizei am Sonntag 50 Menschen vorübergehend festgenommen. Es seien 64 Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, Landfriedensbruchs, Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen versuchter Gefangenenbefreiung eingeleitet worden, teilte die Polizei am Montag mit. Zudem wurden 71 Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstößen gegen den Infektionsschutz geschrieben.



Eine der Maßnahmen wurde als Beweis für Polizeigewalt gegen ein Kind in mehreren sozialen Netzen geteilt. Ein Fakten-Check ergab aber: Es handelte sich um eine erwachsene Frau. Bei den Polizeieinsätzen seien 18 Kräfte verletzt worden. Bei mehreren Kundgebungen und einem Aufzug waren demnach rund 650 Polizeibeamte im Einsatz.

14.40 Uhr: Weitere Beschränkungen denkbar



Für den Fall, dass sich der Anstieg der Corona-Infektionen in Berlin fortsetzt, könnte es weitere Beschränkungen geben, so Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci laut dpa. "Weil die Lage sehr ernst ist und die Dynamik jetzt auch nicht abnimmt in den letzten Tagen". Der Senat sei dabei, "weitere Schritte, weitere Maßnahmen zu erörtern in einem Stufenplan", so die Sozialdemokratin im Gesundheitsausschuss.



Konkrete Beispiele nannte sie noch nicht. Alle Maßnahmen hätten aber eine Überschrift: "Kontakte minimieren", zum Beispiel durch eine Begrenzung der Kontaktzahlen, eine Sperrstunde oder eine Obergrenze im privaten Bereich.

Man habe vom Lockdown im Frühjahr gelernt, müsse also nicht alles genauso machen wie beim ersten Mal und könnte "schon einiges variieren", so Kalayci. Trotzdem appelliert sie erneut an die Eigenverantwortung der Menschen und an die Einhaltung der bestehenden Regeln: "Die Zeit, wo man gesellig sich irgendwo zusammen trifft, ist vorbei."

13.09 Uhr: Kalayci: "Besuche in Pflegeheimen müssen weiter möglich sein"



Laut Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) müsse es trotz der steigenden Corona-Zahlen weiterhin möglich sein, Angehörige in Senioren- und Pflegeheimen zu besuchen - solange es in den Einrichtungen keine Covid-19-Ausbrüche gebe, so die Politikerin laut dpa am Montag im Gesundheitsausschuss. Ziel sei es, den Schutz der Patienten und Beschäftigten sowie das Recht auf Besuche "in Einklang zu bringen". Wichtig seien hier die Hygienekonzepte. Dabei würden auch die Corona-Schnelltests in den Alten- und Pflegeheimen helfen. (siehe 10.04 Uhr).

11.01 Uhr: Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg am Sonntag ohne Zuschauer?



Der Sportverein reagiert auf die aktuelle Corona-Lage in der Hauptstadt.

Aufgrund der aktuellen Pandemielage ist der Ticketverkauf für #BSCWOB vorläufig ausgesetzt. 😔 Wir stehen im Austausch mit dem Senat und halten euch auf dem Laufenden! #HaHoHe pic.twitter.com/hmxWqN3pcT — Hertha BSC (@HerthaBSC) October 26, 2020

10.04 Uhr: Erste Schnelltests zu Pflegeheimen gebracht

Erste Berliner Pflegeheime haben Corona-Schnelltests erhalten. Das schreibt der Tagesspiegel unter Berufung auf Aussagen von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci. Demnach sollen im Laufe der nächsten Wochen mehrere hunderttausend Schnelltests in Umlauf gebracht werden. Auch Einrichtungen für Obdachlose sollen solche Tests bekommen.



08:13 Uhr: Schule startet unter Corona-Auflagen

Nach den Herbstferien kehren am Montag die Schülerinnen und Schüler zurück in die Berliner Schulen. Da die Infektionszahlen während der unterrichtsfreien Zeit stark anstiegen, gelten neue Corona-Regeln. Für Schüler der Oberstufe sowie aller Berufsschulen und Oberstufenzentren gilt eine Maskenpflicht - auch im Unterricht. Darauf weist die Bildungsverwaltung hin. Bislang mussten die Schüler ihren Mund-Nasen-Schutz lediglich auf den Fluren, in Treppenhäusern und in den Toilettenräumen tragen.



Außerdem steht das Lüften groß auf der Tagesordnung: Klassenräume sollen laut Senat mindestens einmal in der Mitte jeder Unterrichtsstunde mehrere Minuten komplett durchgelüftet werden. Darüber hinaus vor und nach dem Unterricht, sowie in den Pausen. Daher sollten sich die Schüler warm kleiden.

Bereits am Freitag hatte der Senat angekündigt, dass 3.500 neu angeschaffte CO2-Messgeräte an die Schulen verteilt werden. Diese zeigen an, wann die Luft im Raum verbraucht ist. Die Regeln sollen verhindern, dass nach dem Schulstart Infektionen in die Schulen getragen oder dort weitergegeben werden.

07.00 Uhr: Inzidenzwert bei 122,7



Der Inzidenzwert in der Hauptstadt ist am Sonntag weiter gestiegen. Laut dem Lagebericht des Senats stieg die Zahl von 119,1 auf 122,7. Insgesamt gab es am Sonntag 304 offiziell bestätigte Neuinfektionen, am Samstag lag dieser Wert bei 416. Es könne jedoch sein, dass nicht alle Gesundheitsämter sonntags aktuelle Daten melden, so die Nachrichtenagentur dpa.

Sonntag, 25. Oktober



18.40 Uhr: Nach Anti-Corona-Demo – Teilnehmern drohen Anzeigen

Da zahlreiche der Teilnehmer der Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen den Aufforderungen, Mund und Nase zu bedecken und Abstand zu halten, nicht nachgekommen sind, müssen diese nun mit Anzeigen rechnen. Das teilte die Polizei bei Twitter mit.

Da zahlreiche Teilnehmende den mehrfachen Aufforderungen den Ort zu verlassen, nicht nachkommen, werden nun Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz gefertigt.#b2510 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 25, 2020

17.46 Uhr: Corona-Großkontrolle in Berlin – Polizei kontrollierte 4.000 Menschen

Am Wochenende hat die Polizei gemeinsam mit Kollegen der Bundespolizei eine großangelegte Kontrollaktion der Maskenpflicht durchgeführt. Einen Fokus legten die Beamten dabei auf die Bezirke Neukölln, Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Charlottenburg-Wilmersdorf. Nun gibt es eine Bilanz des Einsatzes.

Von Samstagabend 18 Uhr bis Sonntagfrüh 2 Uhr überprüften die Beamten 4.000 Personen. Etwa 1.000 Präventionsgespräche seien geführt und 283 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. Außerdem sprachen die Beamten 115 Platzverweise aus. Zudem kontrollierten die Einsatzkräfte 51 Gaststätten und 14 Geschäfte. 301 Personen seien dabei einer Kontrolle unterzogen worden. Es wurden 81 Ordnungswidrigkeiten wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht eingeleitet.

Die Polizei stellte zudem sechs Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Öffnungsverbot nach 23 Uhr sowie drei wegen Verstoßes gegen das Alkoholausschankverbot. "In zehn Fällen konnten die Betreiberinnen und Betreiber kein Schutz- und Hygienekonzept vorlegen." Ein Lokal wurde geschlossen.

16.17 Uhr: Demonstranten verstoßen massiv gegen Auflagen

Laut Polizei haben hunderte Demonstranten bei den Anti-Corona-Demos gegen die geltenden Maßnahmen zu Eindämmung der Pandemie verstoßen. Weil weitgehend kein Mindestabstand eingehalten wurde und viele keinen Mund-Nasen-Schutz trugen, habe man der Anmelderin untersagt, einen Aufzug zu starten, so die Polizei auf Twitter. Trotzdem machten sich demnach einige hundert Protestierende ohne Polizeibegleitung auf den Weg.

13.36 Uhr: Festnahmen bei Anti-Corona-Demos

Gegen 12 Uhr haben sich etwa 1.000 Menschen auf dem Alexanderplatz versammelt. Unter den Teilnehmenden sollen auch Reichsbürger gewesen sein, wie die "Berliner Zeitung" berichtet. Wie es weiter heißt, wollten die Demonstranten über die Karl-Marx-Allee und Frankfurter Allee ziehen. Es soll zu mehreren Festnahmen gekommen sein. Wie die "Berliner Zeitung" berichtet, ist unter den Festgenommenen auch der Anwalt Markus Haintz, der die Bewegung "Querdenken" vertritt. Mehr dazu hier.

12.20 Demonstration gegen Corona-Maßnahmen hat begonnen

Eine Demonstration gegen staatliche Corona-Auflagen hat am Sonntagmittag in Berlin begonnen. Die Polizei sprach zum Auftakt am Alexanderplatz von mehreren hundert Teilnehmenden. Es gab die Pflicht, Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Polizei wies darauf mit Durchsagen hin. Zudem müsse der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden, hieß es auf der Demonstration.

Der Protestzug am Mittag sollte bis zu einem ehemaligen Kino führen, in dem ursprünglich der "World Health Summit" geplant war. Die Veranstaltung findet wegen steigender Infektionszahlen inzwischen aber online statt. Alle Ansprachen und Debatten – unter anderem sollten der Virologe Christian Drosten und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprechen – würden digital gehalten, hatte eine Sprecherin des Gipfels mitgeteilt.

10.54 Uhr: Gegner der Corona-Maßnahmen wollen protestieren



Die Berliner Polizei stellt sich für Sonntag auf mehrere Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen ein. Für 12 Uhr ist eine Demonstration am Alexanderplatz geplant, um 17 Uhr soll am Großen Stern im Tiergarten demonstriert werden. Das berichtet RBB.



Wie es weiter heißt, ist der Protestzug mittags mit rund 2.500 Teilnehmern angemeldet, eine Kundgebung am Abend soll mit 10.000 Teilnehmern stattfinden. Es wird zum Beispiel das Ende staatlicher Beschränkungen gefordert.

9.20 Uhr: Verstärkte Kontrollen – Fetisch-Party wegen Corona-Verstößen aufgelöst

Rund 1.000 Polizisten haben am Samstag in Berlin die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert. Am Abend lösten die Einsatzkräfte eine Fetisch-Party mit rund 600 Gästen auf. Der Großteil der Berliner hielt sich aber einer ersten Zwischenbilanz zufolge an die Regeln. Auch für den Sonntag waren Kontrollen geplant.

Etwa 80 bis 90 Prozent der Berliner sowie Gäste hätten ihren Mund-Nasen-Schutz getragen und sich an die geforderten Sicherheitsabstände gehalten, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Berliner Polizei und der Bundespolizei. Gegen Abend sei aber erkennbar gewesen, dass die Akzeptanz zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes sichtbar abnehme.

Tagsüber wurde vor allem auf Wochenmärkten, Einkaufsstraßen und in Grünanlagen die Einhaltung der Infektionsschutzverordnung kontrolliert. Leute ohne Maske kamen den Angaben zufolge den Aufforderungen der Beamten fast ausnahmslos nach und bedeckten Mund und Nase. Insgesamt 23 Ordnungswidrigkeitsverfahren mussten bei Unbelehrbaren eingeleitet werden, die sich nicht schützen wollten beziehungsweise keinen Mund-Nasen-Schutz bei sich hatten.

Samstag, 24. Oktober



17.40 Uhr: Razzia in Moschee wegen Corona-Betrugs – Erdogan wirft Rassismus vor

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Polizeirazzia in einer Berliner Moschee wegen des Verdachts auf Corona-Hilfen-Betrugs als rassistisch und islamfeindlich bezeichnet. "Ich verurteile stark die während der Zeit des Morgengebets in der (...) Moschee in Berlin durchgeführte Polizeioperation, die die Glaubensfreiheit vollkommen missachtet und die sich ganz offensichtlich von Rassismus und Islamfeindlichkeit nährt, welche Europa jeden Tag etwas näher in die Finsternis des Mittelalters rückt", schrieb Erdogan in der Nacht zum Samstag auf Twitter.

Ganz Europa werde implodieren, da es von einer "Islamophobie-Krankheit" zerrissen werde, sagte Erdogan später auf einem Kongress seiner Partei AKP in Kayseri in Zentralanatolien am Samstag. Neben der Polizei-Razzia in der Berliner Moschee nannte er als Beispiel für die seiner Meinung nach wachsende Islamophobie in Europa die Maßnahmen von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron im Kampf gegen den radikalen Islamismus.

Betrug im Zusammenhang mit den Soforthilfen in der Corona-Krise ist nicht nur in Berlin ein Problem. Zwischenzeitlich waren Senat und die Investitionsbank Berlin (IBB) in die Kritik geraten, das Geld zu schnell und ohne ausreichende Kontrollen ausgezahlt zu haben. Die IBB sowie Finanzsenator Matthias Kollatz wiesen das stets zurück.

16.01 Uhr: Erste Bilanz nach Maskenkontrolle positiv



Die Polizei ist in Berlin mit einem Großaufgebot unterwegs und führt Kontrollen zur bestehenden Maskenpflicht durch. Eine erste Bilanz soll positiv ausgefallen sein, wie der "Berliner Kurier" berichtet. Sowohl auf der Friedrichstraße und auf der Steglitzer Schlossstraße fiel das Ergebnis positiv aus. Die meisten würden sich an die geltenden Regeln halten. Nur wenige mussten ermahnt werden, wie es weiter heißt. Von den angekündigten tausend Polizisten soll am Vormittag jedoch nur wenig in Berlin zu spüren gewesen sein.

13.21 Uhr: 85 Berliner Kitas von Schließungen betroffen



Innerhalb von fünf Tagen ist die Zahl der Kitas, die von Quarantänemaßnahmen betroffen waren, um 40 Prozent gestiegen. Das berichtet der "Tagesspiegel". Freitag waren wohl 36 Kitas vollständig und 49 gruppenweise geschlossen, wie die Sprecherin der Senatsverwaltung für Jugend, Iris Brennberger, dem "Tagesspiegel" mitteilte. Am Montag sollen es noch 27 komplett geschlossene und 33 teilweise betroffene Kitas gewesen sein. Grund dafür sind Infektionen von Kitakindern und Erziehern.

11.49 Uhr: Großangelegte Maskenkontrolle in Berlin



Mit stärkeren Kontrollen will die Berliner Polizei an diesem Wochenende darauf drängen, dass sich Menschen an die Corona-Regeln halten. Seit Samstagmorgen läuft ein entsprechender Einsatz. "Wir sind bis in die Nacht hinein unterwegs", sagte ein Polizeisprecher. Rund 1.000 Polizisten sollten im Laufe des Tages eingesetzt werden, die Hälfte davon von der Bundespolizei.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatten sich auf den gemeinsamen Einsatz verständigt. Bundesweit steckten sich zuletzt immer mehr Menschen mit dem neuartigen Coronavirus an. Auch in Berlin stieg die Infektionszahl.

9.20 Uhr: Neue Corona-Beschränkungen treten in Kraft



Ab heute gelten in Berlin neue Maßnahmen im Kampf gegen Corona. Ein Mund-Nasen-Schutz muss nun auch auf Märkten und in zehn besonders belebten Straßen, in Shoppingmalls und Warteschlangen getragen werden. Auch strengere Obergrenzen für private Zusammenkünfte treten in Kraft. Draußen dürfen sich nur noch 25 statt bisher 50 Menschen etwa zu einer Feier treffen, drinnen statt bisher zehn Menschen nur noch Angehörige eines Haushalts plus maximal fünf andere Personen.

Freitag, 23. Oktober

19.26 Uhr: Polizei appelliert an Berliner, Corona-Maßnahmen einzuhalten

Auf Twitter hat sich die Berliner Polizei an die Bürger gewandt und zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen aufgerufen. Es sei naiv zu glauben, man könne ausschließlich mit Kontrollen dafür sorgen, dass das Virus verschwindet, so die Behörde. Deshalb der Appell: "Wir brauchen Sie alle."

Es wäre naiv zu glauben, dass wir ausschließlich mit Kontrollen dafür sorgen können, dass #Covid19 verschwindet. Wir brauchen Sie alle.

Dennoch: Solange das Virus präsent ist, sind wir es ebenfalls. Auch nach diesem WE.#GemeinsamgegenCovid19#FlattenTheCurve — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 23, 2020

18.10 Uhr: Spiel von Alba Berlin in Mailand fällt aus



Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin muss das anstehende Auswärtsspiel bei Armani Mailand vorerst absagen. Wie die Euroleague am Freitag mitteilte, haben die Berliner um den Schritt gebeten. Durch die Quarantäne-Regeln steht Alba nicht die Mindestanzahl von acht fitten Spielern zur Verfügung. Das Spiel soll jedoch verschoben werden. Ein neuer Termin steht aber noch nicht fest.

17.07 Uhr: Risikogruppen haben Vorrang bei Kontaktverfolgung



Bei Corona-Tests und der Kontaktnachverfolgung liege der Schwerpunkt bei Risikogruppen, etwa Personal und Patienten in Krankenhäusern und Pflege oder obdachlosen Menschen. Das erklärte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Freitag nach einer Schaltkonferenz mit den Gesundheitsstadträten der Bezirke. "Das heißt nicht, dass die anderen Kontakte nicht nachverfolgt werden", betonte Kalayci. "Dort wird es aber etwas Zeit kosten."

15.47 Uhr: 3.500 CO2-Messgeräte für Berliner Schulen

Aktuell heißt es für die Schulen: Lüften so oft es geht. Ergänzend dazu erhalten nun alle Berliner Schulen CO2-Messgeräte für ein optimales Lüftungsmanagement. Die Hilfsmittel werden ab der kommenden Woche zur Verfügung stehen, teilt der Senat am Freitag mit. Wieviele Geräte eine Schule erhält, richtet sich nach der Schülerzahl. Sandra Scheeres, Senatorin für Bildung, Jugend und Familie, sagt über die Lüftungsgeräte: "Sie zeigen an, wann die Luft verbraucht ist und liefern damit wichtige Anhaltspunkte, ob das bisherige Vorgehen bereits optimal ist." Es sei entscheidend, dass das Infektionsgeschehen nicht auf die Schule übergreift, so die Senatorin.

14.40 Uhr: Senat: Union-Heimspiel vor Publikum ist "falsches Signal"

Die Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport sieht das Heimspiel des 1.FC Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg vor 4.500 Zuschauern als "falsches Signal". Das teilte ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit. Man habe sich eine andere Lösung gewünscht. "Die Entscheidung darüber liegt aber bei der DFL, den Vereinen und den jeweils zuständigen Gesundheitsämtern der Bezirke. Von der Innen- und Sportverwaltungsseite haben wir da keine Handhabe", heißt es weiter.

12.33 Uhr: Stadt beendet konsequente Corona-Nachverfolgung

Berlin beendet die Corona-Nachverfolgung. Die Gesundheitsämter seien mit der konsequenten Nachverfolgung aller Kontaktpersonen überfordert. Das berichtet ntv. Die Amtsärzte der Hauptstadt hätten sich in einem Brief an Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci gewandt und gefordert, die bisherige Praxis aufzugeben. Die SPD-Politikerin erhörte den Appell. "Wenn ein positiver Fall bekannt wird, dann muss ich erst einmal in die Selbstisolation. Ich warte nicht, bis jemand kommt und mir das anordnet, sondern: Ich bin verpflichtet, zu Hause zu bleiben", sagte sie nach dem Beschluss zur Kurskorrektur am Donnerstagabend der "Tagesschau".

Neuköllns Gesundheitsstadtrat Falko Liecke hatte etwa erklärt, dass die Situation in Neukölln einem "absoluten Krisenmodus" gleiche. Man schaffe es nicht mehr, alle Kontaktpersonen infizierter Menschen innerhalb eines Tages zu erreichen. Daher erlässt Neukölln als erster Berliner Bezirk eine Allgemeinverordnung, um die Kontaktnachverfolgung nur auf Einzelfälle zu beschränken. "Von den Gesundheitsämtern rufen wir nur noch Leute mit Symptomen an, aus systemrelevanten Bereichen wie medizinisches Personal oder besonders gefährdete Menschen, wenn wir wissen, dass sie Kontakt mit Infizierten hatten", sagt Liecke gegenüber ntv. Daher müssen die Bürger eigenverantwortlich handeln und im Zweifel von sich aus in Quarantäne gehen. "Sei schneller als dein Test", so das Fazit.

11.03 Uhr: Berliner Verwaltungsgericht hebt Sperrstunde für weitere Betriebe auf



Für 14 weitere Berliner Gastwirte wird die Sperrstunde aufgehoben. Das hat das Verwaltungsgericht laut dpa heute entschieden und gibt damit erneut mehreren Eilanträgen gegen die vom Senat zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beschlossenen Regelung statt. Schon in der Vorwoche wurde die Sperrstunde für elf Gastronomen aufgehoben. Für alle anderen gilt weiterhin die Sperrstunde von 23.00 Uhr bis 6.00 Uhr. Erwartet wird aber eine Grundsatzentscheidung des Oberverwaltungsgerichts.

09.50 Uhr: Michael Müller äußert sich zu möglichem Lockdown



Zur aktuellen Situation und einem möglichen Lockdown in der Hauptstadt sagt der amtierende Bürgermeister im ZDF: "Ich muss zugeben, man kann es nicht mehr ausschließen." Weiter betont er, die Situation sei bedrückend und es gebe nicht mehr viel Luft. Er setze aber alles daran, den Lockdown zu verhindern. Viel Hoffnung steckt er diesbezüglich in die aktuellen Maßnahmen, appelliert aber auch an die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen. Laut des Berichtes, sieht er insbesondere bei privaten Feiern Probleme.

08.20 Uhr: Reaktionen auf Union-Spiel vor Zuschauern



Union-Trainer Urs Fischer begrüßt die Entscheidung laut dpa: "Ich finde es schön, dass Zuschauer im Stadion sein dürfen. Das finde ich toll. Aber es wird ein neues Gefühl sein, wenn du Zuschauer im Stadion hast, die ruhig sein müssen. Es gibt Regeln, die es gilt einzuhalten". Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) ruft Fans hingegen dazu auf, nicht zum Spiel zu gehen: "Ich verstehe die Leidenschaft zum Fußball. Aber ich bleibe dabei: Meiden Sie soziale Kontakte".

07.34 Uhr: Bahntechnikmesse Innotrans erneut verschoben



Die Messe Berlin teilte am Abend mit, die Bahntechnikmesse erneut zu verschieben. Ursprünglich war sie für September geplant, danach wurde sie auf April 2021 verlegt. Nun wurde sie ein weiteres Mal neu terminiert. Vom 20. bis zum 23. September 2022 soll sie stattfinden.

Donnerstag, 22. Oktober



19.35 Uhr: Weniger Corona-Neuinfektionen aber höherer Inzidenzwert

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages ist in der Hauptstadt zurückgegangen. Laut Corona-Lagebericht des Senats wurden in Berlin am Donnerstag 783 neue Fälle registriert. Am Tag zuvor gab es ein Plus von 971, das war der bisher höchste Tageswert seit Beginn der Pandemie.

Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – die 7-Tage-Inzidenz – wuchs dagegen weiter: Sie liegt laut Bericht nun bei 110,6, nach einem Wert von 104,4 am Vortag. Berlin gilt als Risikogebiet, weil seit längerem der dafür herangezogene Schwellenwert von 50 überschritten ist.

18.30 Uhr: Verstärkte Corona-Kontrollen in der Hauptstadt



Berlins Polizei wird am Wochenende zusammen mit Bundespolizisten verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren. Am Tag werden 1.000 Einsatzkräfte stadtweit unterwegs sein. Darauf verständigten sich Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), wie Geisels Behörde am Donnerstag mitteilte. Ab Samstag gilt in Berlin eine neue Infektionsschutzverordnung. Dazu zählt eine Maskenpflicht für Wochenmärkte, für zehn Einkaufsstraßen wie den Ku'damm und die Friedrichstraße, für Warteschlangen und Shoppingmalls. Draußen dürfen sich nur noch 25 statt wie bisher 50 Menschen treffen.

17.24 Uhr: Union Berlin mit 4.500 Zuschauern gegen Freiburg



Zum Heimspiel von Union Berlin am Samstag gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky) sind wieder 5.000 Besucher zugelassen. Rund 4.500 von ihnen sind Zuschauer. Das gab der Bundesligist am Donnerstag bekannt. "Freiluftveranstaltungen sind in Berlin weiterhin mit 5000 Personen zugelassen und so wird auch die Partie gegen die Breisgauer mit Unterstützung von den Rängen ausgetragen werden können", hieß es in einer Mitteilung.

15.36 Uhr: RB Leipzig gegen Hertha BSC vor 999 Zuschauern



Die Zuschauerkapazität beim Auswärtsspiel der Hertha BSC am Samstag in Leipzig wird reduziert. Das teilt der Sportverein aus Sachsen mit. Zuvor war angedacht, das Spiel vor 8.500 Fußballbegeisterten stattfinden zu lassen. Die Reduzierung ist auf die gestiegenen Corona-Infektionszahlen zurückzuführen.

14.30 Uhr: Spiel der Füchse Berlin in Frankreich verschoben



13.50 Uhr: 110. Berliner Sechstagerennen verschoben

Vom 9. bis zum 14. Februar 2021 sollte es stattfinden: Das 110. Berliner Sechstagerennen. Doch wegen Corona muss das Event auf 2022 verschoben werden. "Die Gesundheit der Sportler, Mitarbeiter und Besucher steht im Vordergrund und darf nicht gefährdet werden", so Valts Miltovics, Geschäftsführer der Six Day Berlin, laut der Stadt. Ein neuer Termin für die Radsport Veranstaltung steht bereits: Vom 8. bis zum 13. Februar 2022 ist es im Velodrom soweit.

12.55 Uhr: Senat unterstützt Künstlerinnen und Künstler

Die Verwaltung für Kultur und Europa stellt insgesamt 1,2 Millionen Euro als Soforthilfe zur Verfügung. Unterstützt werden bezirklich künstlerische Projekte im Rahmen der Initiative "Draußenstadt". Einmalig bis zu 25.000 Euro bekommen können Projekte der Musik, bildenden Kunst im Stadtraum, der performativen Kunst sowie der Literatur, die durch selbstständige Künstlerinnen und Künstler im Stadtraum unter freiem Himmel durchgeführt werden. Mehr Informationen gibt es hier.

12.37 Uhr: Maskenpflicht An der Alten Försterei

Beim Spiel des 1 FC Union Berlin gegen den SC Freiburg ist am kommenden Sonntag Maskenpflicht angesagt. Das teilt der Sportverein mit. Bislang konnten Zuschauer Spiele im Stadion auf ihren Plätzen ohne Mund-Nasen-Bedeckung schauen. Das geht nun nicht mehr. Darauf hat sich der 1.FC Union mit dem Gesundheitsamt Treptow-Köpenick geeinigt. Da Freiluftveranstaltungen in Berlin weiterhin mit 5.000 Personen zugelassen sind, kann das Spiel ausgetragen werden.

11.20 Uhr: Auch deutschlandweit steigen die Zahlen

Das Robert-Koch-Institut registriert erstmals über 11.000 Neuinfektionen. Lothar Wieler, Leiter des RKI, bezeichnet die Lage am Vormittag in Berlin als "sehr ernst". Er empfiehlt eine Maskenpflicht "in den Bereichen, wo Menschen zusammenkommen, insbesondere in Innenräumen". t-online berichtet.

9.08 Uhr: Weihnachtszauber auf Gendarmenmarkt abgesagt



Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Gendarmenmarkt in Berlin fällt in diesem Jahr wegen Corona aus. Das sagte Veranstalter Helmut Russ. Zuvor hatte die "Welt" (Donnerstag) berichtet. Die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Risiken seien angesichts steigender Neuinfektionen unkalkulierbar geworden. "Das ist nicht mehr vertretbar", sagte der Veranstalter der dpa.

8.02 Uhr: Mehr Eilanträge gegen die Sperrstunde

Weitere Berliner Betriebe haben Eilanträge gegen die vom Senat erlassene Sperrstunde eingereicht. Aktuell bearbeite das Berliner Verwaltungsgericht 20 Anträge von rund 35 Gastro-Unternehmen, wie ein Sprecher auf Anfrage der dpa bestätigte. Der Berliner Senat hatte vor kurzem eine Sperrstunde für Kneipen und Restaurants erlassen, die von 23 Uhr bis 6 Uhr gilt. Dagegen klagten elf Gastronomen in der vergangenen Woche - und bekamen Recht.