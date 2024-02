Früher in Rente gehen, und das ohne Einbußen: Die sogenannte Rente mit 63 macht es möglich. Wer mindestens 45 Jahre lang in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat und alt genug ist, kann sich vorzeitig und abschlagsfrei in den Ruhestand verabschieden. Und das möchten immer mehr Menschen.