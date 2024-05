Diskriminierung während der Bewerbung

Für die Umfrage wurden den Angaben zufolge in einer repräsentativen Online-Befragung Anfang März 1.000 Menschen in Deutschland im Alter ab 50 von dem Marktforschungsinstitut Appinio befragt.

Was aber versteht man unter einer Diskriminierung? Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg erklärte, dass das Wort "Diskriminierung" zwar erst einmal nur "Unterscheidung" bedeute. "Aber so, wie es in der deutschen Sprache verwendet wird, heißt es natürlich eine ungerechtfertigte Benachteiligung aufgrund irgendeines Merkmals, das dort eigentlich keine Rolle spielen sollte." Ein solches Merkmal könne auch das Alter sein.