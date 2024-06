Die Sorge um die Rente ist groß in Deutschland, eine neue Umfrage zeichnet ein düsteres Bild. Wer besonders zweifelt und wie Sie gegensteuern.

Wenn die Menschen in Deutschland an ihren späteren Ruhestand denken, dann ist ihre Hoffnung nicht sehr groß. Nur 17,2 Prozent der volljährigen Bundesbürger sind zuversichtlich, dass sie durch ihre gesetzliche Rente oder Pension im Alter abgesichert sein werden. Fast zwei Drittel (65 Prozent) sehen dagegen schwarz, wenn sie an ihre spätere Rente denken. 17,8 Prozent bewerten die Entwicklung neutral.