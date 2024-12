Die Länder und die Kommunen rüsten sich für die Bundestagswahl am 23. Februar 2025. Dafür werden bundesweit rund 650.000 Wahlhelfer gesucht, um die rund 88.000 Wahlvorstände zu unterstützen. Doch woher sollen die vielen Ehrenamtlichen in so kurzer Zeit kommen? Kann man als Wahlhelfer auch verpflichtet werden und wird der Einsatz vergütet?