Knapp 40 Prozent aller Deutschen über 14 Jahre sind ehrenamtlich aktiv. Die Möglichkeiten, sich sinnvoll einzubringen, sind vielfältig und reichen vom Engagement in kulturellen, sozialen oder kirchlichen Einrichtungen bis zu den zahlreichen Tätigkeiten, die in Sportvereinen notwendig sind.

Das zählt als Ehrenamt

Es gibt keine konkrete Vorgabe, welche Tätigkeiten unter die Ehrenamtspauschale fallen. Voraussetzung ist aber, dass die Arbeit für eine öffentlich-rechtliche oder gemeinnützige Körperschaft erfolgt und einem mildtätigen, gemeinnützigen oder kirchlichen Zweck dient. Eine genaue Aufzählung finden Sie in der Abgabenordnung (AO), in den Paragrafen 52 bis 54.

Das gilt nicht als Ehrenamt

Höhe der Ehrenamtspauschale

Anmeldung bei der Steuererklärung

Ihre Ehrenamtspauschale geben Sie als Einnahme in Ihrer Steuererklärung an. Sie ist keiner bestimmten Einkunftsart zugeordnet und wird deshalb beim Hauptberuf eingetragen. Arbeitnehmer nutzen die Anlage N. Der steuerfreie Anteil wird in Zeile 27 eingetragen. Sollten die Aufwandsentschädigung über 840 Euro liegen, tragen Sie dies in Zeile 21 als Arbeitslohn ein. Selbstständige nutzen entsprechend in der Anlage S die Zeile 46 (bis 840 Euro) beziehungsweise tragen die Einnahme als steuerpflichtigen Gewinn auf der ersten Seite ein.