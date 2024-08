Wer sein Gehalt aufstocken will, landet schnell beim Minijob. Denn der lässt sich komplett sozialabgabenfrei gestalten, und auch Steuern fallen in der Regel nur sehr begrenzt an – wenn überhaupt. Doch es gibt noch mehr Möglichkeiten, sein Einkommen aufzubessern. Und hier ist Brutto definitiv auch Netto.