Institut: Ausbildungsmarkt stagniert

Aktualisiert am 12.12.2024 - 14:21 Uhr

Aktualisiert am 12.12.2024 - 14:21 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Nach Corona scheint nun die Konjunkturflaute negativ am Ausbildungsmarkt durchzuschlagen. (Archivbild) (Quelle: Bernd Wei├čbrod/dpa/dpa-bilder)

Die nach dem Corona-Einbruch zu beobachtende leichte Erholung auf dem Ausbildungsmarkt scheint vorerst wieder gestoppt. Nach einer Zunahme neu abgeschlossener Ausbildungsvertr├Ąge in den vergangenen drei Jahren ist die Zahl in diesem Jahr wieder leicht zur├╝ckgegangen. Wie das Bundesinstitut f├╝r Berufsbildung (BIBB) mitteilte, wurden zum Stichtag 30. September 486.700 duale Ausbildungsvertr├Ąge neu geschlossen, 2.500 weniger als im Vorjahr und immer noch 38.300 weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019.

Bewerber und Unternehmen finden nicht zusammen

Ein Problem bleibt laut BIBB, dass viele Betriebe und Interessenten aus verschiedensten Gr├╝nden nicht zusammenfinden: 70.400 Bewerber hatten zum Stichtag noch keine Lehrstelle gefunden. Dem standen 69.400 unbesetzte Ausbildungspl├Ątze gegen├╝ber. Das Angebot an Ausbildungsstellen nahm den Angaben zufolge um 6.500 Pl├Ątze ab und liegt nun bei 556.100. Dem standen 557.100 Interessenten gegen├╝ber, ein Anstieg um 4.200.

Konjunkturflaute schl├Ągt durch

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) reagierte besorgt. "Die r├╝ckl├Ąufige Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsvertr├Ąge ist ein deutliches Alarmzeichen", sagte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack. Schwache Konjunktur und Pl├Ąne zum Stellenabbau w├╝rden den Ausbildungsmarkt wahrscheinlich weiter in Mitleidenschaft ziehen. Sie appellierte an die Unternehmen: Wenn diese jetzt nicht ihre Verantwortung f├╝r Ausbildung ernst n├Ąhmen, sei der Fachkr├Ąftemangel auch in Zukunft vorprogrammiert.