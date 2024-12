Jeder Zweite ist im Weihnachtsurlaub für Kollegen erreichbar

Am Weihnachtstag doch noch ein schneller Blick in die Mails: Nur knapp die Hälfte der Berufstätigen verzichtet darauf. (Symbolbild) (Quelle: Weronika Peneshko/dpa/dpa-bilder)

Die Hälfte der Berufstätigen, die in diesem Jahr rund um die Weihnachtsfeiertage und Neujahr Urlaub haben, sind laut einer Umfrage in dieser Zeit dienstlich erreichbar. Bei der Befragung im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom gaben rund drei Viertel an, am Ende des Jahres freizuhaben. 50 Prozent von ihnen bleiben nach eigenen Angaben aber auch an den Urlaubstagen für Kolleginnen, Vorgesetzte und Kunden zu erreichen.