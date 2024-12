Dulger: Neue Regierung hat Chance auf Stimmungswechsel

Aktualisiert am 29.12.2024 - 05:05 Uhr

Deutschland braucht aus Sicht des Arbeitgeberpräsidenten Dulger einen Politikwechsel in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. (Archivbild) (Quelle: Sven Hoppe/dpa/dpa-bilder)

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sieht Chancen auf eine wirtschaftliche Trendwende in Deutschland in diesem Jahr. Dafür müsse die neue Bundesregierung schnell handeln, sagte Dulger der Deutschen Presse-Agentur. "Deutschland hat innovationsstarke Unternehmen und fleißige und kreative Mitarbeiter. Das Fundament ist gut – aber es braucht endlich eine realistische Standortpolitik."

Deutschland brauche einen Politikwechsel in der Wirtschafts- und Sozialpolitik, sagte Dulger. "Eine neue Regierung hat zunächst einmal die Chance auf einen Stimmungswechsel in der Bevölkerung und in den Unternehmen. Der psychologische Anteil ist nicht zu unterschätzen. Dem möglichen Zauber eines Wechsels müssen aber rasch Taten folgen."