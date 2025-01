Büro-Leerstand wächst - Wirtschaftskrise schreckt Firmen

Die Leerstände in den sieben Büro-Hochburgen wuchsen demnach weiter. Das kurzfristig verfügbare Flächenangebot summiere sich inzwischen auf 6,7 Millionen Quadratmeter, was einer Leerstandsquote von 6,8 Prozent entspreche (Ende 2023: 5,8 Prozent). Büroobjekte kämen kontinuierlich auf den Markt, würden aber nicht immer gleich vermietet. Die Nachfrage der Unternehmen nach Büros "kleiner, aber feiner" bleibe: Viele suchten moderne und meist nachhaltige Flächen, ältere und unsanierte Flächen stünden vermehrt leer.

Unternehmen von der Krise verunsichert

Seit der Corona-Pandemie hat sich das Homeoffice in Deutschland etabliert, wenngleich manche Unternehmen wie die Deutsche Bank oder SAP wieder mehr Präsenz von ihren Beschäftigten fordern. Viele Firmen verkleinern ihre Flächen. Der Trend zum Homeoffice dürfte den Bedarf an Büroflächen in den sieben deutschen Metropolen bis 2030 um über ein Zehntel sinken lassen, schätzten das Ifo-Institut und der Immobilienberater Colliers in einer früheren Studie.