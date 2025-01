Winterdienst beauftragt? So setzen Sie die Kosten ab

Aktualisiert am 22.01.2025 - 00:05 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Eigentümer und Mieter trifft in der Wintersaison häufig eine Räumpflicht. Vergeben sie die Arbeiten an einen Dienstleister, können sie die Kosten in der Einkommensteuererklärung absetzen. Aber wie?