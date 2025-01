Baubranche trotz Auftragsplus pessimistisch

Lichtblick im November

Immerhin durfte sich die schwächelnde Baubranche in Deutschland im November den zweiten Monat in Folge über ein Orderplus freuen. Das Bauhauptgewerbe verbuchte sowohl zum Oktober (plus 7,9 Prozent) als auch zum Vorjahresmonat (plus 16,6 Prozent) einen realen Zuwachs.