Hunderte Gewerkschafter warnen vor Bahn-Zerschlagung

Aktualisiert am 03.02.2025 - 12:22 Uhr

Aktualisiert am 03.02.2025

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) macht gegen Unionspläne für eine Zerschlagung der Bahn mobil. Um was es ihnen geht.

EVG-Chef Martin Burkert wies die Pläne von CDU und CSU deutlich zurück. "Da zünden fachfremde Opportunisten Nebelkerzen, um auf Kosten der Beschäftigten die Interessen der neoliberalen Wettbewerbslobby durchzusetzen", sagte er in den Tagen vor der Kundgebung. "Was es wirklich braucht, sind dauerhaft mehr Investitionen in die Schienen-Infrastruktur, um den Verschleiß, der sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, wieder abzubauen."