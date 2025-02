Die Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG aus Bermatingen in der Nähe des Bodensees hat Insolvenz angemeldet. Das bestätigte das familiengeführte Unternehmen aus Baden-Württemberg auf Anfrage des "Südkurier". Demnach sei der Insolvenzantrag bereits am 13. Januar beim Amtsgericht in Konstanz eingegangen.

Insolvenz von Maschinenfabrik als Folge der Umsatzeinbrüche

Auch für das laufende Jahr 2025 ist offenbar keine Besserung in Sicht, weil die Einbrüche sich perspektivisch wohl weiter fortsetzen. Da dies die bereits laufende Restrukturierung gefährde, habe sich die Geschäftsführung zu dem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung entschlossen. Ziel des Sanierungsverfahrens sei der Erhalt des laufenden Geschäftsbetriebs. Einschränkungen in der Geschäftstätigkeit, so heißt es, solle es keine geben. Alle Geschäftsbereiche würden in Eigenverwaltung "vollumfänglich" fortgeführt werden. Weitergehende Stellungnahmen wolle man aktuell nicht abgeben, heißt es seitens der Geschäftsführung.