Rewe plant um – 500 Arbeitsstellen in Gefahr

Ein Rewe-Logo (Archivbild): Das Unternehmen will in Zukunft auf einen anderen Bäcker setzen. (Quelle: IMAGO/Rainer Droese/imago)

Die Schließungspläne der Rewe-Gruppe für die Glockenbrot-Großbäckerei in Frankfurt-Fechenheim treffen auf Widerstand bei der Belegschaft. Zusammen mit der Gewerkschaft NGG will der Betriebsrat den Standort und die rund 500 Arbeitsplätze erhalten. Für diesen Freitag wurde eine Betriebsversammlung einberufen, die am Nachmittag vor den Werkstoren fortgesetzt werden soll.