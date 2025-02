Erfrischungsgeld: Müssen Wahlhelfer Steuern zahlen?

Aktualisiert am 24.02.2025 - 14:35 Uhr

Aktualisiert am 24.02.2025 - 14:35 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Rund 675.000 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und -helfer waren der Bundeswahlleiterin zufolge am vergangenen Wochenende im Einsatz. Dafür erhalten die Freiwilligen in der Regel eine Art Aufwandsentschädigung - das sogenannte Erfrischungsgeld. Sonderlich üppig fällt das meist nicht aus, aber zumindest muss das Geld üblicherweise nicht versteuert werden.

"Bei diesen Erfrischungsgeldern handelt es sich um eine Aufwandspauschale, die in Höhe von bis zu 250 Euro im Monat steuerfrei ist, wenn es sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit handelt, die nur gelegentlich ausgeübt wird", sagt Erich Nöll, Rechtsanwalt und Geschäftsführer beim Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL).

Manchmal muss man aber rechnen

Dabei sei die Monatspauschale von 250 Euro auch nicht anteilig auf den einen Wahltag herunterzurechnen, an die Helferinnen und Helfer tatsächlich im Einsatz sind, sondern gelte für diesen in Gänze. Nur Erfrischungsgelder, die den Wert von 250 Euro übersteigen, müssen in der Einkommensteuererklärung angegeben werden.