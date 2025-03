Umfrage: Mehrheit sieht Frauen finanziell benachteiligt

Aktualisiert am 04.03.2025 - 00:05 Uhr

Lesedauer: 1 Min.

Beruf und Familie vereinen? Oft ein Spagat. Viele Frauen wünschen sich daher ein besseres Angebot an Kinderbetreuung. (Quelle: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-tmn/dpa-bilder)

Es ist offenbar längst in den Köpfen der Gesellschaft angekommen: Frauen sind in Sachen Gehalt und Rente benachteiligt. Was diese Situation ändern könnte? Dazu haben Frauen konkrete Vorstellungen.