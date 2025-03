Mehr E-Autos in Deutschland verkauft - Tesla-Absatz im Minus

Aktualisiert am 05.03.2025 - 12:35 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Das neue Model Y wird auch am europaweit einzigen Werk in Grünheide bei Berlin gebaut. (Archivbild) (Quelle: Patrick Pleul/dpa/dpa-bilder)

Tesla-Chef Elon Musk tritt derzeit meist an der Seite von US-Präsident Donald Trump in Erscheinung. Der Verkauf von Tesla-Autos in Deutschland bricht weiter ein. Experten nennen mögliche Gründe.