Aktualisiert am 06.03.2025 - 10:25 Uhr

Aktualisiert am 06.03.2025 - 10:25 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Mehr als zwei Drittel des Milliardenvermögens in Deutschland liegen in den Händen von Männern. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Entwicklungsorganisation Oxfam und des Netzwerks Steuergerechtigkeit. Die ungleiche Vermögensverteilung zwischen den Geschlechtern sei mit zunehmendem Reichtum immer stärker ausgeprägt, teilte Oxfam mit. Nur 29 Prozent des deutschen Vermögens in Milliardenhöhe gehören demnach Frauen.