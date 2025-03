Personalmangel im Mittelstand: Ein Drittel bangt um Existenz

Aktualisiert am 11.03.2025 - 11:48 Uhr

Lesedauer: 2 Min.

Gerade in Baufirmen sind die Sorgen wegen fehlender Arbeitskräfte groß. (Archivbild) (Quelle: Arne Dedert/dpa/dpa-bilder)

Der Fachkräftemangel setzt vielen Mittelständlern in Deutschland schwer zu - bis hin zu großen Existenzsorgen. Knapp 60 Prozent der mittelständischen Unternehmen erwarten nach einer Umfrage der Förderbank KfW in den kommenden fünf Jahren Probleme bei der Besetzung offener Stellen. Ein Drittel (33 Prozent) der Firmen sieht wegen des Arbeitskräftemangels mittel- bis langfristig sogar die Existenz in Gefahr. "Besonders kleine Unternehmen äußern diese Sorge", schreibt die KfW.