Neue Offenheit: Wie kommt die Schufa zu ihren Bewertungen?

Aktualisiert am 03.04.2025 - 11:35 Uhr

Aktualisiert am 03.04.2025 - 11:35 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Noch wird der neue Score getestet. Verbraucher können voraussichtlich im vierten Quartal 2025 darauf zugreifen - per kostenfreiem digitalem Einblick in ihre persönlichen Daten entweder in der Schufa-App oder online.