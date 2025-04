Fitnessstudios rechnen mit Millionen neuer Mitglieder

Training an Geräten

Aktualisiert am 10.04.2025 - 12:59 Uhr

Aktualisiert am 10.04.2025 - 12:59 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Mit einer Rekordzahl an Mitgliedern fühlt sich Deutschland Fitnessstudio-Branche weiter im Aufwind. Bis 2030 werde die Anzahl der Mitglieder von derzeit knapp 12 Millionen auf voraussichtlich 15 Millionen steigen, sagte das Vorstandsmitglied des Arbeitgeberverbandes deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen DSSV, Ralf Capelan, zum Auftakt der Fitnessmesse Fibo in Köln . "Das Gesundheitsbewusstsein steigt, daher entscheiden sich mehr Menschen für Fitnesstraining im Studio." Das Image habe sich vom reinen Bodybuilding zum "Gesundheitstraining" gewandelt, um Krankheiten vorzubeugen und um auch im Alter noch fit zu sein.

Zu den Fitnessstudio-Mitgliedern rechnet Capelan noch 1,21 Millionen Menschen hinzu, die eine Mitgliedschaft bei sogenannten Aggregatoren haben - das sind Plattformen wie Urban Sports Club, die Zugang zu einer Vielzahl an Studios, Schwimmbädern und anderen Sportanlagen bieten. Diese Zahl werde bis 2020 wohl auf zwei bis zweieinhalb Millionen steigen, sodass am Ende dieses Jahrzehnts mindestens 17 Millionen Menschen in Deutschland Zugang zu kommerziell betriebenen Studios hätten, prognostiziert Capelan.