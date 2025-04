Natascha Wegelin: Rente und Börse hängen für mich unmittelbar zusammen. Denn: Die gesetzliche Rente reicht für die meisten Menschen schon jetzt nicht mehr aus, um im Alter gut über die Runde zu kommen – und genau hier kommt die Börse ins Spiel. Wer langfristig in Aktien investiert, kann sich zusätzlich ein Vermögen aufbauen, das im Ruhestand als wichtige Einkommensquelle dient. Je früher man beginnt, desto stärker wirkt der Zinseszinseffekt – ein entscheidender Faktor für den Vermögensaufbau. Klassische Sparmodelle können da renditetechnisch langfristig nicht mithalten. Altersvorsorge ohne Kapitalmarkt? In der heutigen Zeit kaum noch realistisch.

Natascha Wegelin ist Gründerin des Finanz-Podcasts und Blogs Madame Moneypenny (seit 2016) und Autorin eines Sachbuchs zum Thema finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Sie vermittelt praxisnahe Ratschläge rund um Finanzen und Vorsorge und empfiehlt unter anderem das Drei-Konten-Modell für Paare sowie Investitionen in ETFs. Mit ihrem Ratgeber "Madame Moneypenny – Wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können", erschienen im August 2018 im Rowohlt Verlag, war sie 27 Wochen auf den Spiegel-Bestsellerlisten vertreten.

Politiker sehen das anders. Dennis Radke von der CDU sagt, dass nur die gesetzliche Rente Sicherheit biete. Was raten Sie Menschen, die so etwas in der Zeitung lesen oder im Radio hören?