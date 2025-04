Spitzenweine werden häufiger direkt beim Winzer gekauft

Aktualisiert am 27.04.2025 - 03:35 Uhr

Die Spitzenweingüter vom Verband Deutscher Prädikatsweingüter treffen sich zu ihrer Fachmesse in Mainz. (Symbolbild) (Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-bilder)

Die 202 Prädikatsweingüter in Deutschland treffen sich zu ihrer Fachmesse in Mainz. Dabei geht es vor allem um den Jahrgang 2024.

Liebhaber deutscher Spitzenweine kaufen immer häufiger beim Winzer. "Die Leute suchen den direkten Kontakt zum Erzeuger wieder", sagte der Präsident des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) Steffen Christmann im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Social Media spielt für den Direktvertrieb die entscheidende Rolle

Zum Ab-Hof-Verkauf als zentralem Standbein des Verkaufs kämen noch eigene Onlineshops mit einem Anteil von elf Prozent dazu. Externe Onlineshops machten rund fünf Prozent am Absatz der Weine der VDP-Betriebe aus. Mehr als ein Viertel dieser Weine werde im Fachhandel verkauft. Fast jede fünfte Flasche (17 Prozent) direkt an die Gastronomie. Der Lebensmitteleinzelhandel hat einen Anteil von sechs Prozent am Absatz.