Haus an Nord- und Ostsee

Wer an der Nord- oder Ostsee ein Haus kaufen möchte, braucht starke Nerven – und ein gut gefülltes Konto. Wo die Preise exorbitant steigen und wo noch Chancen auf ein Schnäppchen bestehen.

Wer sich ein Haus am Meer kauft, muss an der Nord- und der Ostseeküste oft viel Geld ausgeben. Besonders auf den Inseln ziehen die Preise wieder kräftig an – doch es gibt günstigere Alternativen. Noch im vergangenen Jahr hatten Inflation, gestiegene Baukosten und Zinserhöhungen die Preise sinken lassen.