Wenn die Steuerfahndung klingelt: So sollten Sie reagieren

Aktualisiert am 01.05.2025 - 00:05 Uhr

Aktualisiert am 01.05.2025 - 00:05 Uhr Lesedauer: 3 Min.

UnangekĂŒndigt und oft in den frĂŒhen Morgenstunden: Wenn um diese Uhrzeit die Steuerfahndung an der TĂŒr einer Privatwohnung klingelt, sind Betroffene und ihre Angehörigen hĂ€ufig ratlos und einer Panik nahe.

Wann rĂŒckt die Steuerfahndung an?

Ob die Steuerfahndung mit den Ermittlungen in einer Steuerstrafsache beauftragt wird, hĂ€ngt vom jeweiligen Einzelfall ab. "Auch die Frage, ob eine Durchsuchung nötig ist, ist individuell zu entscheiden", so Fischer. Voraussetzung dafĂŒr, dass die Steuerfahndung Wohn- oder GeschĂ€ftsrĂ€ume einer verdĂ€chtigen Person durchsuchen darf, ist grundsĂ€tzlich eine richterliche Durchsuchungsanordnung.

Wie kann ĂŒberhaupt der Verdacht aufkommen, dass jemand womöglich Steuern hinterzogen hat?

Der Verdacht kann sich ergeben, wenn BeschÀftigten des Finanzamts Unstimmigkeiten oder falsche Angaben in einer SteuererklÀrung auffallen.

"Ein Verdacht auf Steuerhinterziehung kann beim Fiskus auch durch Kontrollmitteilungen von anderen Finanzbehörden oder SozialversicherungstrĂ€ger aufkommen", sagt Tobias Gerauer, Vorstandsmitglied bei der Lohnsteuerhilfe Bayern. Ein Beispiel fĂŒr eine Kontrollmitteilung von Finanzbehörde zu Finanzbehörde: Ein Arbeitgeber hat einem BeschĂ€ftigten Reisekosten in Höhe von 10.000 Euro erstattet. Das Finanzamt, das fĂŒr den Arbeitgeber zustĂ€ndig ist, meldet dies dem Finanzamt des BeschĂ€ftigten. Letzteres ĂŒberprĂŒft nun, ob der BeschĂ€ftigte das in seiner SteuererklĂ€rung angegeben hat.

Wenn die Steuerfahndung vor der TĂŒr steht – wie sollten sich Betroffene konkret verhalten?

Was darf die Steuerfahndung im Zuge der Durchsuchung?

Die Fahnderinnen und Fahnder sind berechtigt, die in dem Durchsuchungsbeschluss angegebenen RĂ€ume zu inspizieren und dort auch SchrĂ€nke und Schreibtische zu öffnen. Finden sie dort Beweismittel, dĂŒrfen sie diese beschlagnahmen. "Dazu zĂ€hlen auch Computer und Festplatten", sagt Tobias Gerauer.

Fahndern ist es auch erlaubt, von Computern und Festplatten Datenkopien anzufertigen. Betroffene stehen aber nicht in der Pflicht, Passwörter herauszugeben.

Welche sonstigen Verhaltenstipps gibt es fĂŒr Betroffene?

Zudem gilt: keinesfalls Unterlagen freiwillig herausgeben. Benötigen Sie die Unterlagen, die Fahnder mitnehmen möchten, um Ihren GeschÀftsbetrieb aufrechtzuerhalten, machen Sie sich unbedingt Kopien. Lassen Sie die Fahnderinnen und Fahnder möglichst nicht allein, damit Sie wissen, was sie konkret machen und was sie mitnehmen.

Die Fahnder sollten außerdem in einem Verzeichnis detailliert auflisten, welche Unterlagen sie beschlagnahmt haben. "Betroffene sollten den Fahndern ausdrĂŒcklich mitteilen, dass sie mit der Mitnahme und Beschlagnahmung der GegenstĂ€nde nicht einverstanden sind und sich dem lediglich beugen", sagt Gerauer.

Sobald die Durchsuchung abgeschlossen ist, bietet es sich an, dass Betroffene aus Ihrem GedĂ€chtnis heraus die AblĂ€ufe notieren. So haben sie fĂŒr das weitere Verfahren ein wichtiges Dokument in der Hand.