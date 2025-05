Schwerbehinderte sind Potenzial gegen Fachkräftemangel

Aktualisiert am 14.05.2025 - 10:00 Uhr

Aktualisiert am 14.05.2025 - 10:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Bundesagentur für Arbeit sieht in den rund 180.000 arbeitslosen Schwerbehinderten in Deutschland ein Potenzial im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Schwerbehinderte Arbeitnehmer seien im Durchschnitt besser ausgebildet als die Gesamtheit der Arbeitnehmerschaft, sagte Daniel Terzenbach, Vorstandsmitglied der Bundesagentur, der Deutschen Presse-Agentur.

Mehr als acht Millionen Schwerbehinderte

Insgesamt lebten in Deutschland mehr als acht Millionen Menschen mit schweren Behinderungen, fast 50 Prozent sind 65 Jahre und älter. "Das ist kein Randphänomen, sondern ein Thema mitten in der Gesellschaft", sagte Terzenbach. "Viele Menschen wissen nicht, dass fast 90 Prozent der Schwerbehinderungen durch Krankheit entstehen, nur der kleinste Teil ist angeboren."

11,6 Prozent Arbeitslosenquote

Gleichzeitig braucht die Wirtschaft in vielen Bereichen weiterhin dringend Fachkräfte. "In der langen Perspektive nach vorn ist der Arbeits- und Fachkräftemangel die größte Wachstumsbremse. Die Demografie ist unser größter Feind", sagte Terzenbach. Menschen mit Behinderung stünden hier in den Startlöchern.