Viele Studenten wollen eigene Firma gründen - wenige tun es

Jobsicherheit in der Verwaltung oder einem Unternehmen oder lieber Abenteuer Firmengründung? Ein Fünftel (20 Prozent) der Studentinnen und Studenten in Deutschland will nach einem Bericht des Startup-Verbands nach dem Abschluss ein eigenes Unternehmen aufbauen. Damit streben mehr nach einer Gründung als nach einer Laufbahn im öffentlichen Dienst (15,5 Prozent). Nur wenige setzen ihre Pläne aber in die Tat um.