Strom durch Freileitung statt Erdkabel? Das wären die Folgen

Aktualisiert am 15.06.2025 - 06:30 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Beim Stromnetzausbau in Deutschland könnte durch eine Umstellung von Erdkabeln auf Freileitungen viel Geld gespart werden - davon könnten auch Verbraucher profitieren. Alleine bei den nächsten drei großen geplanten Neubau-Leitungen - OstWestLink, NordWestLink und SuedWestLink - ließen sich mindestens 20 Milliarden Euro einsparen, sagte Tim Meyerjürgens, Vorstandschef des Stromnetzbetreibers Tennet, der Deutschen Presse-Agentur.

Vorrang für Erdkabel

Im Zuge der Energiewende mit einem Ausbau der erneuerbaren Energien sollen Tausende neue Kilometer Stromleitungen verlegt werden, um den vor allem im Norden produzierten Windstrom in große Verbrauchszentren im Süden zu transportieren. Seit 2016 gilt ein Erdkabelvorrang für große "Stromautobahnen". Er war von der damaligen Koalition aus Union und SPD eingeführt worden, um die Akzeptanz in der Bevölkerung für den Netzausbau zu erhöhen. Hintergrund waren Sorgen vor "Monstertrassen".

In einem Papier der Übertragungsnetzbetreiber Tennet, TransnetBW und 50Hertz heißt es, der Erdkabeleinsatz habe generell nicht die erhoffte größere Akzeptanz ergeben. Die drei Unternehmen sprechen sich für einen Kurswechsel aus.

Koalition hat Reform angekündigt

Ein Sprecher des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie sagte, in einem Monitoring solle bis zur Sommerpause 2025 der zu erwartende Strombedarf sowie unter anderem der Stand der Versorgungssicherheit, des Netzausbaus und des Ausbaus der erneuerbaren Energien als eine Grundlage der weiteren Arbeit überprüft werden. Die Erkenntnisse würden bei den Entscheidungen über künftige HGÜ und ihre Ausführungsart berücksichtigt werden.

Amprion zurückhaltend

Der Chef des vierten großen Stromnetzbetreibers Amprion, Christoph Müller, sagte: "Vor der Debatte um Technologien steht für uns die Frage der Notwendigkeit. Wir sollten nur bauen, was wir wirklich brauchen. Die derzeitige Entwicklung der Nachfrage spricht dafür, dass es weniger ist als vormals angenommen."

Neustart bei Vorhaben?

Die sogenannten Gleichstrom-Vorhaben OstWestLink, NordWestLink und SuedWestLink wurden vor der Bundestagswahl im Februar nicht mehr in den sogenannten Bundesbedarfsplan aufgenommen. Die Planfeststellung kann daher nicht mehr bis zum 30. Juni unter der EU-Notfallverordnung gestartet werden, so die Bundesnetzagentur. Beschleunigte Genehmigungsverfahren nach der Notfallverordnung kämen für diese Vorhaben daher nicht in Betracht.