Ohne Motor geht nichts: E-Bikes sollen Fahrradbranche retten

Elektronik und digitale Dienste immer wichtiger

Neben dieser "normalen" Entwicklungsarbeit an der Hardware setzt der E-Bike-Chef von Bosch, Claus Fleischer, auf digitale Dienste. "Da wird in den kommenden Jahren sehr viel passieren." Bereits üblich sind individuelle Einstellungsmöglichkeiten der Antriebe über begleitende Apps, digitaler Diebstahlschutz, Streckenvorausberechnungen und Software-Updates "over the air" - also drahtlos. Geplant sind zudem digitale Zustandsberichte insbesondere zu Batterie und Motor, die ebenfalls drahtlos übermittelt werden könnten - wichtig beim Handel mit gebrauchten E-Bikes.