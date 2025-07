Expert verliert Umsatz – Hoffnung auf neue Impulse

Aktualisiert am 03.07.2025 - 13:35 Uhr

Aktualisiert am 03.07.2025 - 13:35 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Besonders im Onlinegeschäft sieht die Gruppe Verbesserungsbedarf. Die Entwicklung blieb dort hinter den Erwartungen zurück. Investiert werden soll nun in digitale Tools, Datenstrukturen und eine neue Vertriebsorganisation. Auch die Eigenmarke Kendo, die um Monitore und Zubehör erweitert wurde, soll für neue Impulse sorgen.

Mit Rudi Völler Richtung WM-Geschäft

Im stationären Handel lief es nach Unternehmensangaben etwas besser, zumindest im Vergleich zum Gesamtmarkt. Die Zahl der Fachmärkte in Deutschland nimmt dennoch weiter ab. Expert betreibt derzeit 65 Märkte in Eigenregie, viele davon im Nordwesten. Weitere Standorte werden von selbstständigen Partnerunternehmen geführt. Nach eigenen Angaben ist Expert der zweitgrößte Elektronikfachhändler in Deutschland.